Meta ve TikTok’a AB darbesi: Yasa dışı içeriklere destek ortaya açıktı

Meta ve TikTok’a Avrupa Komisyonu’ndan darbe geldi. Meta'nın Facebook, Instagram platformları ve TikTok dijital kuralları ihlal etmekle suçlanıyor. Facebook ve Instagram'ın kullanıcıların yasa dışı içerikleri işaretlemelerine olanak tanıyan yeterince kullanıcı dostu bir sistem oluşturmadığı netleşti.

Avrupa Komisyonu Meta ve Tiktok'u dijital kuralları ihlal etmekle suçluyor.

META VE TIKTOK'A AB'DEN SUÇLAMA

AB yetkilileri, Meta'nın Facebook, Instagram platformları ve TikTok'un, araştırmacılara platformlarından veri erişimi sağlama yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtti. İki Meta platformunun ayrıca, kullanıcıların yasa dışı içerikleri işaretleme ve moderasyon kararlarına itiraz etme yetkisi verme konusundaki üç yükümlülüğünü de yerine getirmediğini belirtti.

GELİRLERİNİN YÜZDE 6'SINI KAYBEDEBİLİRLER

Platformlar artık Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında Komisyon'un iddialarına cevap verme hakkına sahip. AB yönetimini ikna edememeleri halinde, yıllık küresel gelirlerinin yüzde 6'sına kadar para cezası riskiyle karşı karşıya kalacaklar.

Meta, kuralları ihlal etmekle suçlanan ikinci Amerikan platformu. Elon Musk'ın X platformu Temmuz 2024'te aynı şeyi yapmakla suçlanmıştı. Çin'in Temu ve AliExpress platformları da kuralları ihlal etmekle suçlanıyor.

AB yönetimi Meta'ya yönelik soruşturmayı geçen yıl nisan ayında açmış ve mayıs ayında genişletmişti.

TikTok'un soruşturması Şubat 2024'te başladı ve nisan ve aralık aylarında iki kez uzatıldı. TikTok'un söz konusu ürünü Avrupa'dan çekmeyi kabul etmesinin ardından Nisan bölümü kapatıldı.

Şu ana kadar tespit edilenlerin hiçbiri para cezasına yol açmadı.

YASA DIŞI İÇERİKLERE DESTEK

Cuma günkü bulgular, Facebook ve Instagram'ın kullanıcıların yasa dışı içerikleri işaretlemelerine olanak tanıyan yeterince kullanıcı dostu bir sistem oluşturmadığını ve ayrıca şirketlerin arayüzü yanıltıcı bir şekilde tasarladığını ortaya koydu. Komisyon, platformların ayrıca içerik denetimi kararlarına itiraz etmek için kullanımı zor bir arayüz oluşturduğunu belirtti.

Soruşturmanın diğer bazı bölümleri ise platformların küçükleri nasıl koruduğu ve seçim manipülasyonundaki rolleri gibi konularla ilgili olarak açık kalmaya devam ediyor.

