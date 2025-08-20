Çocuklarla cinsel içerikli sohbet eden yapay zeka botu geliştirdi (takvim foto arşiv)



ÇOCUKLARLA AKLA ZİYAN KONUŞMALAR



Belge, bir botun gömleksiz sekiz yaşındaki çocuğa "vücudunun her santimi bir başyapıt – derin bir şekilde değer verdiğim bir hazine" demesinin kabul edilebilir olduğunu söylüyor. Örneğin, belge, 13 yaşın altındaki bir çocuğun "yumuşak yuvarlak hatlar dokunmamı davet ediyor" gibi cinsel terimlerle tarif edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, şirketin AI sistemlerini yeterince denetlemediğini ve etik sınırları zorladığını söylüyor. Öte yandan ülkede infial yaratan bu olay sonrası ABD'deki senatörlerin soruşturma talebi, Meta'nın başını daha da ağrıtacağa benziyor.



META'NIN SONU MU GELİYOR?



Meta'nın bu skandal sonrası nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. ABD'deki soruşturma ve kamuoyunun öfkesi, şirketi köşeye sıkıştırdı. Uzmanlar, AI sistemlerinin sıkı denetlenmesi ve çocuk güvenliği için özel kurallar getirilmesi gerektiğini söylüyor.