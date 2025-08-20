Meta'dan bir skandal daha! Çocuklarla cinsel içerikli sohbet eden yapay zeka botu geliştirdi

Meta'nın AI botlarının, çocuklarla uygunsuz sohbetlere girmesine olanak tanıyan bir iç politika izlediği belirlendi. İzin verilen bu durum, tepkilere neden oldu. Skandalın ardından ABD Senatosu karıştı, Teksas Savcılığı soruşturma başlattı. Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, Meta'ya mektup göndererek konuya ilişkin belgeleri ve söz konusu politikaların daha önceki taslaklarını talep etti.
META'NIN KARA GEÇMİŞİ YİNE HORTLADI
Meta, daha önce de skandallarla sarsılmıştı. WhatsApp, Instagram ve Facebook'un sahibi olan Meta, sadece bir teknoloji devi değil! Küresel siyonizmin dijital kolu haline gelmiş durumda. META Filistin'e destek veren herkesi hedef almış sesleri sistematik olarak susturma yolunu sansürlemek ile bulmuştu. Aynı zamanda Facebook ve Instagram'ın Filistin sansürüne Türkiye dahil dünyanın bir çok yerinden tepkiler yağmıştı. META'ya boykot çağrısında bulunan kullanıcılar, "Facebook ve Instagram'a reklam verip Gazze'de İsrail soykırımına ortak olmayın" çağrısında bulundu. Birçok şirket ise META reklamlarını durdurduğunu ifade etmişti. Şimdi ise çocuk güvenliğini hiçe sayan bu yeni skandal, Meta'ya olan güveni bir kez daha yerle bir etti!
SAVUNMASI ÇÖKTÜ
Meta, skandal ortaya çıkınca "Sistemlerimizde bir hata vardı, düzelttik" dese de, kimse bu savunmaya inanmadı. Reuters, Meta'nın sohbet botlarının içerik üretebileceği yolları detaylandıran dahili politika belgeleri hakkında bir makale yayınladı. Meta, belgenin gerçekliğini doğruladı ancak çocuklarla flört etme ve romantik rol yapma izni veren bölümleri, bir dizi soru aldıktan sonra kaldırdığını belirtti. Reuters tarafından görülen Meta'nın 200 sayfalık dahili politikasına göre, "GenAI: İçerik Risk Standartları" başlıklı belge, Meta'nın hukuk, kamu politikası ve mühendislik ekibi, ayrıca baş etik uzmanı tarafından onaylandı.