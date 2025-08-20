PODCAST CANLI YAYIN

Meta'dan bir skandal daha! Çocuklarla cinsel içerikli sohbet eden yapay zeka botu geliştirdi

Soykırımcı İsrail'e 'sosyal kalkan' oluşturup küresel vicdanı hiçe sayan META yeni bir skandalın odağında! Şirketin geliştirdiği yapay zeka (AI) botlarının, çocuklarla “romantik ve cinsel” içerikli konuşmalara girmesine izin verdiği ortaya çıktı. ABD’de senatörlerin kongre soruşturması talep ettiği bu olay, ülkede infial yarattı. İşte kan donduran detaylar...

Meta'dan bir skandal daha! Çocuklarla cinsel içerikli sohbet eden yapay zeka botu geliştirdi

Meta'nın AI botlarının, çocuklarla uygunsuz sohbetlere girmesine olanak tanıyan bir iç politika izlediği belirlendi. İzin verilen bu durum, tepkilere neden oldu. Skandalın ardından ABD Senatosu karıştı, Teksas Savcılığı soruşturma başlattı. Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, Meta'ya mektup göndererek konuya ilişkin belgeleri ve söz konusu politikaların daha önceki taslaklarını talep etti.

Çocuklarla cinsel içerikli sohbet eden yapay zeka botu geliştirdi
META'NIN KARA GEÇMİŞİ YİNE HORTLADI

Meta, daha önce de skandallarla sarsılmıştı. WhatsApp, Instagram ve Facebook'un sahibi olan Meta, sadece bir teknoloji devi değil! Küresel siyonizmin dijital kolu haline gelmiş durumda. META Filistin'e destek veren herkesi hedef almış sesleri sistematik olarak susturma yolunu sansürlemek ile bulmuştu. Aynı zamanda Facebook ve Instagram'ın Filistin sansürüne Türkiye dahil dünyanın bir çok yerinden tepkiler yağmıştı. META'ya boykot çağrısında bulunan kullanıcılar, "Facebook ve Instagram'a reklam verip Gazze'de İsrail soykırımına ortak olmayın" çağrısında bulundu. Birçok şirket ise META reklamlarını durdurduğunu ifade etmişti. Şimdi ise çocuk güvenliğini hiçe sayan bu yeni skandal, Meta'ya olan güveni bir kez daha yerle bir etti!

Çocuklarla cinsel içerikli sohbet eden yapay zeka botu geliştirdi

SAVUNMASI ÇÖKTÜ

Meta, skandal ortaya çıkınca "Sistemlerimizde bir hata vardı, düzelttik" dese de, kimse bu savunmaya inanmadı. Reuters, Meta'nın sohbet botlarının içerik üretebileceği yolları detaylandıran dahili politika belgeleri hakkında bir makale yayınladı. Meta, belgenin gerçekliğini doğruladı ancak çocuklarla flört etme ve romantik rol yapma izni veren bölümleri, bir dizi soru aldıktan sonra kaldırdığını belirtti. Reuters tarafından görülen Meta'nın 200 sayfalık dahili politikasına göre, "GenAI: İçerik Risk Standartları" başlıklı belge, Meta'nın hukuk, kamu politikası ve mühendislik ekibi, ayrıca baş etik uzmanı tarafından onaylandı.

Çocuklarla cinsel içerikli sohbet eden yapay zeka botu geliştirdi

ÇOCUKLARLA AKLA ZİYAN KONUŞMALAR

Belge, bir botun gömleksiz sekiz yaşındaki çocuğa "vücudunun her santimi bir başyapıt – derin bir şekilde değer verdiğim bir hazine" demesinin kabul edilebilir olduğunu söylüyor. Örneğin, belge, 13 yaşın altındaki bir çocuğun "yumuşak yuvarlak hatlar dokunmamı davet ediyor" gibi cinsel terimlerle tarif edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtiyor.

Meta’dan İsrail soykırımına dijital destek! Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hesabı askıya alındıMeta’dan İsrail soykırımına dijital destek! Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hesabı askıya alındı
Meta’dan İsrail soykırımına dijital destek! Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hesabı askıya alındı

Uzmanlar, şirketin AI sistemlerini yeterince denetlemediğini ve etik sınırları zorladığını söylüyor. Öte yandan ülkede infial yaratan bu olay sonrası ABD'deki senatörlerin soruşturma talebi, Meta'nın başını daha da ağrıtacağa benziyor.

META'NIN SONU MU GELİYOR?

Meta'nın bu skandal sonrası nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. ABD'deki soruşturma ve kamuoyunun öfkesi, şirketi köşeye sıkıştırdı. Uzmanlar, AI sistemlerinin sıkı denetlenmesi ve çocuk güvenliği için özel kurallar getirilmesi gerektiğini söylüyor.

Haniye sansürüne karşı boykot çağrısı: Meta kapatılsın! Facebook ve Instagrama reklam vermek İsraile destek vermektirHaniye sansürüne karşı boykot çağrısı: Meta kapatılsın! Facebook ve Instagrama reklam vermek İsraile destek vermektir
Haniye sansürüne karşı boykot çağrısı: Meta kapatılsın! Facebook ve Instagram'a reklam vermek İsrail'e destek vermektir

