Melis Çabas ve annesi aynı anda meme kanseriyle mücadele ediyor

İzmir Karşıyaka'da yaşayan, modellik yapan Melis Çabas'a (31), nisan ayında meme kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapisine bir gün kala annesi Asuman Uç'un (60) da meme kanseri olduğunu öğrenen Çabas, kanserle mücadele sürecini annesiyle birlikte atlatmaya başladı. Mücadele sürecinde evde annesiyle yağlı boya tabloları yaparak sanatla iyileşen Çabas, hastanede olmadığı günlerde hem modellik yapıyor hem de sosyal medyada kanserle ilgili içerikler üretiyor. Meme kanseri tanısı alma sürecini anlatan Melis Çabas, "2024 yılının başında elimle göğsümü kontrol ettiğimde kitle hissediyordum ve sarı bir akıntı vardı. 3 farklı doktora gittim, 3'ü de fark etmedi. Akıntı yerine kan gelmeye başlayınca başka bir doktora gittik. Bu yıl nisanda teşhis konuldu, kanserin ikinci evrede olduğunu ve lenfime sıçradığını öğrendik. 17 Haziran'da ameliyat oldum. 1,5 ay sonra kemoterapi sürecine başladık. Kemoterapiye başlamadan 1 gün önce anneme de meme kanseri teşhisi konuldu. Bir şekilde içimden bir savaşçı çıktı. Süreci çok iyi yönettiğimi düşünüyorum. Evde bir sürü aktivite yapıyorum, sanatla ilgileniyorum. Anne-kız olarak bu süreçte renklerle iyileşiyoruz" dedi.

Asuman Uç, "Kızımla birlikte mücadele etmek çok önemli. O her an bana güç veriyor" dedi.