Meksika Senatosu’nda yumruklar konuştu! Üyeler birbirini suçladı: Seni öldüreceğim dedi

Meksika Senatosu’nda Kurumsal Devrimci Parti (PRI) lideri Alejandro “Alito” Moreno ile Senato Başkanı Gerardo Fernández Norona arasında tartışma büyüyerek itiş kakışa dönüştü. Olay, Meksika Marşı okunurken başladı. Moreno söz hakkı talebiyle kürsüye yaklaşınca Norona, kendisine vurulduğunu ve “Seni öldüreceğim” tehdidi aldığını açıkladı.

Meksika Senatosu'nda üyeler birbirine girdi.

SENATODA KAVGA ÇIKTI

Kurumsal Devrimci Parti'nin (PRI) ulusal başkanı Alejandro "Alito" Moreno, oturumun sonunda Senato başkanı Gerardo Fernández Norona ile karşı karşıya geldi.

Görüntülerde üst meclis liderinin Norona ile itiş kakış yaşadığı görüldü.

Meksika Marşı'nın okunmasının ardından çıkan olayda Moreno söz hakkı talebiyle kürsüye yaklaştı.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM DEDİ"

Tartışmayı başlattığı belirtilen Norona, kendisi ve partisi adına zarar tanzimi için şikayetçi olacaklarını söyledi.

Olaydan sonra Norona bir basın toplantısında, "Ne çatışması? Bana vurdu ve 'Seni öldüreceğim' dedi." şeklinde konuştu.

