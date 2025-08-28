Meksika Senatosu’nda yumruklar konuştu! Üyeler birbirini suçladı: Seni öldüreceğim dedi

Meksika Senatosu'nda üyeler birbirine girdi.Meksika Senatosu'nda üyelerin yumruk yumruğa kavgası kamerada
SENATODA KAVGA ÇIKTI
Kurumsal Devrimci Parti'nin (PRI) ulusal başkanı Alejandro "Alito" Moreno, oturumun sonunda Senato başkanı Gerardo Fernández Norona ile karşı karşıya geldi.
Görüntülerde üst meclis liderinin Norona ile itiş kakış yaşadığı görüldü.
Meksika Marşı'nın okunmasının ardından çıkan olayda Moreno söz hakkı talebiyle kürsüye yaklaştı.
"SENİ ÖLDÜRECEĞİM DEDİ"
Tartışmayı başlattığı belirtilen Norona, kendisi ve partisi adına zarar tanzimi için şikayetçi olacaklarını söyledi.
Olaydan sonra Norona bir basın toplantısında, "Ne çatışması? Bana vurdu ve 'Seni öldüreceğim' dedi." şeklinde konuştu.