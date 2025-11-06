Meksika Devlet Başkanı Seinbaum’a sokak ortasında cinsel taciz: “Başkana bunu yapan diğer kadınlara neler yapar”

PODCAST CANLI YAYIN

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sokak ortasında cinsel tacize uğradı. Halkla buluştuğu sırada bir erkeğin yaklaşıp Sheinbaum’a dokunduğu ve öpmeye çalıştığı anlar şok etkisi yarattı. Sheinbaum olayın ardından “Bunu başkana yaparlarsa, diğer kadınlara ne yapmazlar?” diyerek dava açtığını duyurdu.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum halka açık bir etkinlik sırasında sokak ortasında cinsel tacize uğradı.

SOKAK ORTASINDA TACİZE UĞRADI

Sheinbaum salı günü Maksiko'daki Ulusal Saray yakınlarında bir sokakta vatandaşla selamlaşırken çekilen videoda bir adamın yaklaşıp boynundan öpmeye çalıştığı ve ellerini vücuduna koyduğu görülüyor.

Sheinbaum adamdan hızla uzaklaşırken araya ekibinden biri giriyor.

"BUNU BAŞKANA YAPARLARSA DİĞER KADINLARA NE OLACAK?"

Tacizcinin tutuklandığı bildirilirken Sheinbaum çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında "Benim görüşüm şu: Şikayette bulunmazsam diğer Meksikalı kadınlara ne olacak? Bunu başkana yaparlarsa, ülkemizdeki tüm kadınlara ne olacak?" dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

Dava açmaya karar verdim çünkü bu benim bir kadın olarak yaşadığım bir şey ama aynı şeyi ülkemizde kadınlar olarak biz de yaşıyoruz. Bunu daha önce de yaşadım, başkan değilken, öğrenciyken.

Sheinbaum şüphelinin kalabalıktaki diğer kadınlara da tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açmaya karar verdiğini de sözlerine ekledi ve "Bir çizgi çekilmesi lazım" dedi.

