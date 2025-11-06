Meksika Devlet Başkanı Seinbaum’a sokak ortasında cinsel taciz: “Başkana bunu yapan diğer kadınlara neler yapar”

Sheinbaum'a cinsel taciz, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"BUNU BAŞKANA YAPARLARSA DİĞER KADINLARA NE OLACAK?"

Tacizcinin tutuklandığı bildirilirken Sheinbaum çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında "Benim görüşüm şu: Şikayette bulunmazsam diğer Meksikalı kadınlara ne olacak? Bunu başkana yaparlarsa, ülkemizdeki tüm kadınlara ne olacak?" dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti: