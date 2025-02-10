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Meghan Trump'ı böyle çatlattı!

Meghan Markle ve Prens Harry, son günlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın Prens Harry hakkındaki yorumlarına dolaylı bir yanıt verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Şubat 2025
Meghan Trump’ı böyle çatlattı!

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    ABD Başkanı bu hafta, Prens Harry'nin göçmenlik statüsüyle ilgili sorularını yanıtlamayacağını belirterek, Kraliyet ailesinin 'karısıyla yeterince sorunu olduğunu' söyledi ve 'Korkunç biri' diye bağırdı. Meghan Markle, Prens Harry ile ilişkisine dair Donald Trump'ın son açıklamalarına mükemmel bir cevap vererek, Kanada'daki Invictus Oyunları'nın açılış töreninde hayranlığını ve daha da önemlisi hayran olunduğunu gösteren 'nefes kesici' bir gösteri sundu. Düşes, açılış töreni boyunca sevgi gösterilerinde bulundu. Meghan, kocasına yaslandı, kocaman bir öpücük kondurdu.

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