Küresel Sumud Filosu’nun ana teknesine dron saldırısı: Yangın çıktı!

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail 'in ablukasını kırmak için Gazze 'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu 'nun ana teknesine Tunus 'taki limanda dron saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Albanese, X sosyal medya platformundan, İsrail'in ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ilişkin açıklama yaptı.

ACİL KORUNMA ÇAĞRISI

Tunus'taki limanda filonun ana teknesine dron saldırısı düzenlendiğini belirten Albanese, limana doğru hareket eden diğer iki teknenin acil korunmaya ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Küresel Sumud Filosu’nun ana teknesine saldırı (AA)

''GEMİNİN BİR KISMI ALEV ALDI''

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle düzenlenen Küresel Sumud Filosu'nun Tunus Deklarasyonu İcra Üyesi Vail Nevvar sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, İspanya'dan gelen teknelerden birine dronlu saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Tunus'un Sidi Busaid Limanı'nda Küresel Sumud Filosu'na ait İspanyol gemisine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi, geminin bir kısmı alev aldı. Teknedeki aktivistlerden aldığımız bilgiye göre, bir drondan tekneye yangın çıkaracak bir maddenin fırlatıldığı yönünde." ifadelerini kullandı.

Liman bölgesinde güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri, limanı araç ve insan girişine kapattı.

Saldırıya ilişkin Tunus makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Küresel Sumud Filosu Tunus'tan 10 Eylül Çarşamba günü hareket etmeyi planlıyor.

