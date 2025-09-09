PODCAST CANLI YAYIN

Küresel Sumud Filosu’nun ana teknesine dron saldırısı: Yangın çıktı!

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail ablukasını kırmak için yola çıkan filonun ana teknesinin Tunus limanında dron saldırısına uğradığını açıkladı. Diğer iki teknenin acil korunmaya ihtiyacı olduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Küresel Sumud Filosu’nun ana teknesine dron saldırısı: Yangın çıktı!

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Küresel Sumud Filosu’nun ana teknesine saldırı (AA)Küresel Sumud Filosu’nun ana teknesine saldırı (AA)

Albanese, X sosyal medya platformundan, İsrail'in ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ilişkin açıklama yaptı.

ACİL KORUNMA ÇAĞRISI

Tunus'taki limanda filonun ana teknesine dron saldırısı düzenlendiğini belirten Albanese, limana doğru hareket eden diğer iki teknenin acil korunmaya ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Küresel Sumud Filosu’nun ana teknesine saldırı (AA)Küresel Sumud Filosu’nun ana teknesine saldırı (AA)

''GEMİNİN BİR KISMI ALEV ALDI''

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle düzenlenen Küresel Sumud Filosu'nun Tunus Deklarasyonu İcra Üyesi Vail Nevvar sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, İspanya'dan gelen teknelerden birine dronlu saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Tunus'un Sidi Busaid Limanı'nda Küresel Sumud Filosu'na ait İspanyol gemisine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi, geminin bir kısmı alev aldı. Teknedeki aktivistlerden aldığımız bilgiye göre, bir drondan tekneye yangın çıkaracak bir maddenin fırlatıldığı yönünde." ifadelerini kullandı.

Gazze’ye yardım için denizden büyük çıkışGazze’ye yardım için denizden büyük çıkış
Gazze’ye yardım için denizden büyük çıkışGazze’ye yardım için denizden büyük çıkış

Liman bölgesinde güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri, limanı araç ve insan girişine kapattı.

Saldırıya ilişkin Tunus makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Küresel Sumud Filosu Tunus'tan 10 Eylül Çarşamba günü hareket etmeyi planlıyor.

Küresel Sumud Filosuna saldırı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan muhalefetin sokak çağrılarına tepki: Bağırsalar da çağırsalar da adalet tecelli edecek
CHP'de "İstanbul" savaşı! Gürsel Tekin "Baba ocağım" dediği il binasında... "Şikayet eden CHP’li, taraflar CHP’li, bizi öneren CHP’li"
İdefix
Bitleri kanlandı! FETÖ'cülerden CHP'ye sokak aklı | Yasağa rağmen Özgür Çelik'ten Taksim'e çağrı
Danıştay, Karlov, TUSAŞ neyse Balçova o! Terörsüz Bölge hedefine ilk fiziki sabotaj: YPG'ye müdahale konuşulurken DEAŞ sahneye sürüldü
Gürsel Tekin CHP İstanbul İl binası önünde açıkladı: "Köydeki ablamı bile tehdit ettiler"
Gözleri KaraDeniz
İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu! Saldırgan yakalandı 27 kişi gözaltına alındı
Fransa'da Bayrou hükümeti düştü
Başkan Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı için taziye mesajı! "Saldırganın bağlantıları araştırılıyor"
İzmir'deki alçak saldırıya tepkiler peş peşe geldi! Bahçeli: Sokakların karışmasını hedefleyenler muvaffak olamayacak
İzmir'deki polis karakoluna hain saldırının görgü tanığı o anları anbean anlattı: Babası görünce bayıldı | Silahı nereden buldu?
Fenerbahçe'ye Portekiz'den bir yıldız daha! Kerem'in ardından...
Kılıçdaroğlu CHP'deki "şaibe"lilerle aynı kareye girmiyor! TAKVİM yakaladı... Özgür Özel'e protokol revize ettiren kavga
3 yıllık yol haritası! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 2026-2028 OVP programını açıkladı: Enflasyon kalıcı olarak tek haneye inecek
SÖZCÜ'nün "Gürsel Tekin" operasyonu elinde patladı! Apar topar manşet devirdiler... Talimat CHP Genel Merkezi'nden mi?
2025-2026 eğitim-öğretim yılının okul zili çaldı! İlk ders Yeşil Vatan
Emekli zammı için ipucu OVP'den geldi! 2026'nın ilk ayında kim ne kadar alacak? SSK, BAĞ-KUR'lu için yeni maaş hesabı
CHP'li Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrası yaşananlara soruşturma! Bakan Yerlikaya açıkladı: "Asla müsaade etmeyeceğiz"
Memura zam hesabı TAKVİM'de! 2026'da en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, hemşire, polis...