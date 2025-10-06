PODCAST CANLI YAYIN

Kremlin duyurdu! Rusya Devlet Başkanı Putin Netanyahu ile görüştü: Gündem Gazze planı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda Gazze planı hakkında görüştü. Görüşmede, diğer bölgesel konularda da görüş alışverişi yapıldığı, özellikle İran'ın nükleer programıyla ilgili duruma müzakereye dayalı çözüm bulunması ve Suriye'de daha fazla istikrar konularının değerlendirildiği belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Orta Doğu'daki güncel gelişmelerle, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planının ele alındığı görüşmede, Putin'in, Rusya'nın Filistin sorununun iyi bilinen uluslararası hukuk çerçevesine dayalı kapsamlı çözümü konusundaki kararlı tutumunu yinelediği kaydedildi.

Görüşmede, diğer bölgesel konularda da görüş alışverişi yapıldığı, özellikle İran'ın nükleer programıyla ilgili duruma müzakereye dayalı çözüm bulunması ve Suriye'de daha fazla istikrar konularının değerlendirildiği belirtildi.

