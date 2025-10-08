KKTC’de Meclis iki devletli çözüm önerisini kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi, "Kıbrıs Sorununa 2 Devletli Çözüm" konulu öneriyi kabul ederek oylanmak üzere Genel Kurula sevk etti.

MECLİS KABUL ETTİ

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi, iktidardaki koalisyon ortağı Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu tarafından verilen ve Kıbrıs meselesinde 2 devletli çözümü esas alan karar önerisini üçüncü kez görüşerek kabul etti.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, yaptığı açıklamada, karar önerisinin oy çokluğu ile kabul edildiğini ve oylanmak üzere Cumhuriyet Meclisi Genel Kuruluna sevk edildiğini bildirdi.