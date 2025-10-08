PODCAST CANLI YAYIN

KKTC’de Meclis iki devletli çözüm önerisini kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi, Kıbrıs sorununda “iki devletli çözüm” politikasını esas alan öneriyi oy çokluğuyla kabul ederek oylanmak üzere Genel Kurul’a sevk etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi, "Kıbrıs Sorununa 2 Devletli Çözüm" konulu öneriyi kabul ederek oylanmak üzere Genel Kurula sevk etti.

MECLİS KABUL ETTİ

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi, iktidardaki koalisyon ortağı Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu tarafından verilen ve Kıbrıs meselesinde 2 devletli çözümü esas alan karar önerisini üçüncü kez görüşerek kabul etti.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, yaptığı açıklamada, karar önerisinin oy çokluğu ile kabul edildiğini ve oylanmak üzere Cumhuriyet Meclisi Genel Kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AAKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AA

GENEL KURUL TOPLANTISINDA OYLANACAK

Önerinin, önümüzdeki hafta olağanüstü genel kurul toplantısında oylanması bekleniyor.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle öneriye sıcak bakmıyor.

"Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm" konulu öneri, Kıbrıs Türk tarafının yalnızca iki devletli çözüm modelini benimsediğini ve federasyon ile diğer çözüm seçeneklerini artık gündeminden çıkardığını teyit ediyor.

6 MADDELİK İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÖNERİSİ

6 maddeden oluşan öneride, şu ifadeler yer alıyor:

Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle gelinen bugünkü noktada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası görünürlüğünü ve tanınma sürecini engellemeyi amaçlayan tüketilmiş federal çözüm arayışlarına şu veya bu kelime oyunları ile dönülmesine asla onay verilmeyecektir. Kıbrıs'ta iki ayrı halk ve iki ayrı devlet vardır. Çözüm, bu gerçekler temelinde olmalıdır. Kalıcı ve yaşayabilir olması açısından da 'İki Devletli' çözüm siyaseti en gerçekçi ve ayakları yere basan yaklaşımdır. Kıbrıs Türk halkının meşru temsilcisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi, 'İki Devletli' çözüm siyasetini desteklemektedir.
