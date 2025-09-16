Kırmızı bültenle aranan İsrailli dolandırıcı Gürcistan'da yakalandı

Gerçek adı Şimon Hayut isimli İsrailli dolandırıcı, Interpol'ün talebi üzerine Batum'da havalimanında yakalandı.
Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Hayut'un Interpol kırmızı bülteni kapsamında Pazar günü tutuklandığını doğruladı. Hayut'un avukatı İsrail medyasına, tutuklama gerekçesinin kendilerine henüz bildirilmediğini söyledi.
SERBESTÇE SEYAHAT EDİYORDU
Dolandırıcının Avukatı, "Bu sabah gözaltına alındıktan sonra kendisiyle görüştüm, ama nedeni henüz bilmiyoruz. Dünyanın dört bir yanında serbestçe seyahat ediyordu" ifadelerini kullandı.
MİLYARDERİN OĞLU GİBİ DAVRANDI
Mahkeme kayıtlarına göre Hayut, Tinder'da zengin elmas milyarderi Lev Leviev'in oğlu gibi davranarak lüks bir hayat tarzıyla kadınları kandırmıştı. Güvenlerini kazandıktan sonra, sözde mali sıkıntıda olduğunu veya "düşmanları tarafından izlendiğini" iddia ederek, büyük miktarlarda para almış ve bu paraları geri ödememişti.
Leviev, 2019'da Yunanistan'dan İsrail'e iade edilmesinin ardından, dolandırıcılık, sahtecilik ve hırsızlık suçlarından 15 aylık hapis cezasına çarptırılmıştı; ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle sadece 5 ayı hapiste geçirmişti.