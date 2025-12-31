Katil İsrail basına ambargo uyguluyor!

Katil İsrail'in Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'nde yabancı gazetecilere yönelik 2 yılı aşkın süredir uygulanan giriş yasağının devam edeceğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada Katz, "Bu yasağın devam edeciğini bir kez daha söyleyebilirim" ifadesini kullandı. Açıklamasında Katz, İsrail ordusunun da "ateşkesin mükemmel olmadığı ve her an bozulabileceği" gerekçesiyle yabancı gazetecilerin Gazze'ye girişine karşı olduğunu İsrail hükümetine ilettiğini söyledi. BM raporlarına göre İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 220'den fazla gazeteciyi öldürdüğüne dikkati çekildi.

