Kamala Harris’in siyonist kocası: Harris seçilirse ilk Yahudi ‘Fist Gentlemen’ olacak! Beyaz Saray’da İsrail lobisi

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ABD Başkanı ve Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın adaylıktan çekildiğini açıklamasının ardından gözler Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e çevrildi. Biden'ın desteğini ilan ettiği Harris aday olmaya en yakın isim olarak görülüyor. Harris'in başkan olması durumunda ABD'nin izleyeceği politika merak konusu iken eşi Douglas Emhoff da siyonistlere desteği ile gündeme geldi.

KAMALA HARRIS'IN YAHUDİ EŞİ EMHOFF! Kamala Harris'in aday olup kasım ayındaki seçimlerde başkanlığı kazanması halinde eşi Doug Emhoff da ülkenin "First Gentlemen"ı olacak. Emhoff son üç buçuk yıldır başkan yardımcısının Yahudi eşi kimliği ile ön plana çıktı.