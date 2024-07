Kamala Harris’in siyonist kocası: Harris seçilirse ilk Yahudi ‘Fist Gentlemen’ olacak! Beyaz Saray’da İsrail lobisi

Emhoff ve Kamala, Kamala'nın başkan yardımcılığı konutunun girişine beyaz bir Mezuza takmıştı. Emhoff'un Atlanta'daki Hebrew Benevolent Congregation (The Temple) Hahamı Peter Berg'den aldığı Mezuza'nın içinde Tevrat'tan metinler bulunuyor.

Kamala ve Emhoff'un başkan yardımcılığı konutuna astığı Mezuza, Beyaz Saray'da siyonistlerin yükselişinin simgesi oldu.

HARRIS BİZZAT GÖRÜŞMÜŞTÜ

Harris'in kendisi de siyonistlerin büyük destekçisi. Anti-Defamation League'in "Never Is Now" konferansında, antisemitizme karşı güçlü bir kınama sunarak manşet olmuştu. Ve ekim ayında İsrail Dışişleri Bakanı ve Alternatif Başbakan Yair Lapid ile görüşmüştü.