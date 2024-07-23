Kamala Harris’in siyonist kocası: Harris seçilirse ilk Yahudi ‘Fist Gentlemen’ olacak! Beyaz Saray’da İsrail lobisi

ABD Başkanı ve Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın adaylıktan çekildiğini açıklamasının ardından gözler Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e çevrildi. Biden'ın desteğini ilan ettiği Harris aday olmaya en yakın isim olarak görülüyor. Harris'in başkan olması durumunda ABD'nin izleyeceği politika merak konusu iken eşi Douglas Emhoff da siyonistlere desteği ile gündeme geldi.
KAMALA HARRIS'IN YAHUDİ EŞİ EMHOFF!
Kamala Harris'in aday olup kasım ayındaki seçimlerde başkanlığı kazanması halinde eşi Doug Emhoff da ülkenin "First Gentlemen"ı olacak. Emhoff son üç buçuk yıldır başkan yardımcısının Yahudi eşi kimliği ile ön plana çıktı.
İSRAİL'E AÇIK DESTEK
Harris ile 2014 yılında evlenen Emhoff, 2020 Demokrat önseçimleri de dahil olmak üzere çalkantılı kampanyalar sürecinde Harris'e kamuoyu desteği sağlamıştı.
Emhoff'un en çok dikkat çeken özelliği ise İsrail'e verdiği açık destek.
İSRAİL GAZZE'YE SALDIRIRKEN SİYONİSTLERİ DESTEKLEDİ
Emhoff, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'de başlattığı saldırıların ardından Amerikan Yahudi toplumuna destek vermişti.
Harris'in başkan seçilmesi durumunda Emhoff, ilk "Yahudi First Gentlemen" olarak tarihe geçecek.