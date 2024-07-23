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Kamala Harris’in siyonist kocası: Harris seçilirse ilk Yahudi ‘Fist Gentlemen’ olacak! Beyaz Saray’da İsrail lobisi

ABD Başkanı Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesinin ardından Demokratların adayı olmaya en yakın isim olarak görülen Kamala Harris’in eşi Doug Emhoff, siyonist kimliği ile gündem oldu. Yahudi kökenli Emhoff, İsrail’in 7 Ekim’den sonra Gazze’de İsrail’e açık destek verdi. Emhoff’un 2021’de Harris’in başkan yardımcılığı konutuna astığı bir sembol ise Beyaz Saray’ın tamamen siyonist lobinin elinde olduğunu gözler önüne serdi. İşte, Harris’in seçilmesi durumunda ABD’nin ilk Yahudi First Gentlemen’ı olacak Doug Emhoff…

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 17:19 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 17:46
Kamala Harris’in siyonist kocası: Harris seçilirse ilk Yahudi ‘Fist Gentlemen’ olacak! Beyaz Saray’da İsrail lobisi

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ABD Başkanı ve Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın adaylıktan çekildiğini açıklamasının ardından gözler Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e çevrildi. Biden'ın desteğini ilan ettiği Harris aday olmaya en yakın isim olarak görülüyor. Harris'in başkan olması durumunda ABD'nin izleyeceği politika merak konusu iken eşi Douglas Emhoff da siyonistlere desteği ile gündeme geldi.

KAMALA HARRIS'IN YAHUDİ EŞİ EMHOFF!

Kamala Harris'in aday olup kasım ayındaki seçimlerde başkanlığı kazanması halinde eşi Doug Emhoff da ülkenin "First Gentlemen"ı olacak. Emhoff son üç buçuk yıldır başkan yardımcısının Yahudi eşi kimliği ile ön plana çıktı.

İSRAİL'E AÇIK DESTEK

Harris ile 2014 yılında evlenen Emhoff, 2020 Demokrat önseçimleri de dahil olmak üzere çalkantılı kampanyalar sürecinde Harris'e kamuoyu desteği sağlamıştı.

Emhoff'un en çok dikkat çeken özelliği ise İsrail'e verdiği açık destek.

İSRAİL GAZZE'YE SALDIRIRKEN SİYONİSTLERİ DESTEKLEDİ

Emhoff, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'de başlattığı saldırıların ardından Amerikan Yahudi toplumuna destek vermişti.

Harris'in başkan seçilmesi durumunda Emhoff, ilk "Yahudi First Gentlemen" olarak tarihe geçecek.

OKUL OKUL GEZEREK SİYONİZMİ SAVUNDU

Emhoff, İsrail Gazze'de binlerce Filistinli sivili katlederken katliama karşı tepkilerin antisemitizm olduğunu iddia etmiş ve okul okul, üniversite üniversite gezerek Yahudi karşıtlığının tehlikeleri konulu seminerler vermişti.

KAMALA'NIN KONUTUNA SİYONİST SEMBOL

Emhoff ve Kamala, Kamala'nın başkan yardımcılığı konutunun girişine beyaz bir Mezuza takmıştı. Emhoff'un Atlanta'daki Hebrew Benevolent Congregation (The Temple) Hahamı Peter Berg'den aldığı Mezuza'nın içinde Tevrat'tan metinler bulunuyor.

Kamala ve Emhoff'un başkan yardımcılığı konutuna astığı Mezuza, Beyaz Saray'da siyonistlerin yükselişinin simgesi oldu.

HARRIS BİZZAT GÖRÜŞMÜŞTÜ

Harris'in kendisi de siyonistlerin büyük destekçisi. Anti-Defamation League'in "Never Is Now" konferansında, antisemitizme karşı güçlü bir kınama sunarak manşet olmuştu. Ve ekim ayında İsrail Dışişleri Bakanı ve Alternatif Başbakan Yair Lapid ile görüşmüştü.

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