Joe Biden’ı adaylıktan vazgeçiren son 96 saat! O iki isim ABD’nin kaderini değiştirdi: Başkan’ın sahil evinde neler yaşandı?

ABD Başkanı ve Demokratların başkan adayı Joe Biden, seçime dört aydan kısa bir süre kala adaylıktan neden çekildi? Kovid'e yakalanan Biden, Rehoboth Beach'te saklandığı yazlığında kritik iki isim ile görüştü. Peki, son ana kadar adaylıktan vazgeçmeyeceğini söyleyen Biden nasıl çekildi? Biden'ın adaylıktan çekilmeden önceki sır gibi son 96 saatinde neler yaşandı? İşte, Biden'ın adaylıktan çekilmesinin perde arkası…
ABD Başkanı ve Demokratların başkan adayı Joe Biden Kasım 2024 başkanlık seçimine dört aydan kısa bir süre kala adaylıktan çekildi. Adaylıktan çekildiğini X sosyal medya hesabından duyuran Biden, bu süreçte hiç kamuoyuna çıkmadı ve adeta Rehoboth Beach'teki yazlığında saklandı. Peki, Biden adaylıktan çekilmeden önceki son 96 saatte neler yaşandı?
YAZLIĞINA SAKLANMIŞTI: BIDEN'IN SON 96 SAATİNDE NE OLDU?
Kendi partisinden gelen baskıya daha fazla karşı koyamayan Biden'ın dört yakın yardımcısı ile birlikte Rehoboth Beach'teki yazlığında "saklandığı" belirtildi.