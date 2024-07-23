Joe Biden’ı adaylıktan vazgeçiren son 96 saat! O iki isim ABD’nin kaderini değiştirdi: Başkan’ın sahil evinde neler yaşandı?

ABD Başkanı ve Demokratların başkan adayı Joe Biden, seçime dört aydan kısa bir süre kala adaylıktan neden çekildi? Kovid'e yakalanan Biden, Rehoboth Beach'te saklandığı yazlığında kritik iki isim ile görüştü. Peki, son ana kadar adaylıktan vazgeçmeyeceğini söyleyen Biden nasıl çekildi? Biden'ın adaylıktan çekilmeden önceki sır gibi son 96 saatinde neler yaşandı? İşte, Biden'ın adaylıktan çekilmesinin perde arkası…