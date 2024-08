Kamala Harris’in dört adamı! Wall Street’in en büyük isimlerini yanına aldı: Hepsi siyonist hepsi İsrail destekçisi! Trump’tan aptallar çıkışı

67 yaşındaki McGuire, 2021'de New York Belediye başkanlığı için yarışmıştı. 2018'de New York Federal Rezerv Bankası başkanlığı için finalist olmuştu. Citigroup'ta 13 yıl boyunca küresel kurumsal ve yatırım bankacılığını yöneten McGuire 2020'de siyasete geçmek için ayrıldı.

McGuire, 2023'te müşteri ilişkileri kurmak ve firmaya üst düzey bankacıları çekmekle görevlendirildiği yatırım bankası Lazard'a katıldı. Kendisi de bir Harris destekçisi olan Peter Orszag'ın bankanın CEO'luğuna getirildiği yıl göreve başladı.

McGuire, Harris gibi İsrail'e açık destek veren isimlerden biri. Mayıs 2021'de attığı bir tweette Hamas'ı terörist olarak nitelendirmiş ve "ABD ve tüm uluslararası toplum açıkça İsrail'in yanında durmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

SEX AND THE CITY'NİN İLHAM KAYNAĞI

McGuire'ın eşi, avukat ve girişimci Crystal McCrary McGuire, salıncak eyaletlerde kadınları oy vermeye teşvik eden Seneca Projesi'nde yer alıyor. 2024 yılının başlarında McCrary McGuire, kadın Harris destekçileri için bir toplantı düzenlemişti.

McGuire çiftinin, HBO'nun "Sex and the City" dizisinin yeniden uyarlaması olan "And Just Like That…"deki iki ana karakter olan Herbert ve Lisa Todd Wexley'e ilham kaynağı olduğu söyleniyor.

BRAD KARP

ABD'nin en büyük hukuk firmalarından Paul Weiss'in başkanı Brad Karp'ın Demokrat Parti ile yakın bağı uzun yıllara dayanıyor.

Harris ile Kaliforniya savcısıyken tanışan Karp, daha sonra Harris'in avukat olan eşi Doug Emhoff ile de bir araya gelmişti. Karp aynı zamanda, başkan yardımcısının evini korumak ve döşemekle görevli hayır kurumu Başkan Yardımcısı Konutu Vakfı'nın yönetim kurulunda da görev yapıyor.

Karp, aralarında Harris, eski Başkan Barack Obama, Biden ve eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley'in de bulunduğu siyasileri Paul Weiss'in ofisinde ağırlamıştı.

Karp, ayrıca, Harris ve Emhoff ile toplantılar düzenlemeyi ve bu süreçte milyonlar toplamayı planlayan Kamala Harris için Avukatlar Komitesi'ne öncülük ediyor.

Brad Karp