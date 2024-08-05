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Kamala Harris’in dört adamı! Wall Street’in en büyük isimlerini yanına aldı: Hepsi siyonist hepsi İsrail destekçisi! Trump'tan aptallar çıkışı

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris’in en büyük dört destekçisi ortaya çıktı. Wall Street’teki iş insanları ile derin bağı olan Harris’in topladığı büyük bağışın kaynağı İsrail’den geliyor. Harris’e en büyük desteği veren isimlerin hepsi İsrail yanlısı. ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ise Harris’in adaylığını destekleyen sendika liderini “aptal” olarak nitelendirdi. İşte, Kamala Harris’in İsrail yanlısı destekçileri…

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 19:41 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 10:19
Kamala Harris’in dört adamı! Wall Street’in en büyük isimlerini yanına aldı: Hepsi siyonist hepsi İsrail destekçisi! Trump’tan aptallar çıkışı

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ABD Başkanı ve Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın adaylıktan çekildiğini duyurmasının ardından Demokratların yeni adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris oldu. Demokrat bağışçılardan gelen maddi destek ile dikkat çeken Harris'in, Wall Street'in en büyük gelir sağlayıcıları ile derin bağları ortaya çıktı.

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala HarrisABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris

WALL STREET İLE DERİN BAĞ

Finans camiasına göre Biden yönetimi anlaşmaları engelliyordu fakat Harris ise buna rağmen Wall Street'teki kilit müttefikler ile yakın ilişkiler kurmayı başardı. Wall Street Journal'a göre, Wall Street'teki pek çok kişi, özel toplantılar ve Zoom görüşmeleri aracılığıyla Başkan Biden'ın adaylıktan çekilmesinden bu yana Harris'e para toplamak için yoğun şekilde çalışıyor.

TRUMP'TAN "APTAL" ÇIKIŞI

Hill'in haberine göre ABD'nin eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, pazar günü Fox News'e verdiği yeni bir mülakatta Kamala Harris'e destek veren sendika başkanı Shawn Fain hakkında "Bakın, çok iyi tanıdığım Birleşik Otomobil İşçileri bana oy veriyorlar. Başlarında aptal bir adam var ama bana oy veriyorlar. Donald Trump'ı her zamankinden daha çok sevecekler." şeklinde konuştu.

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald TrumpABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump

KAMALA HARRIS'İN SİYONİST DESTEKÇİLERİ

İşte, Harris'in Wall Street'teki dört ana danışmanı ve bağışçısı…

RAY MCGUIRE

Wall Street'in en üst düzey siyahi yöneticilerinden biri olan Ray Mcguire ve eşi, Harris'in 2018'deki ilk başkanlık kampanyası öncesinde New York'taki büyük isimlerle tanışmasına öncülük ettiği belirtildi.

Ray McguireRay Mcguire

67 yaşındaki McGuire, 2021'de New York Belediye başkanlığı için yarışmıştı. 2018'de New York Federal Rezerv Bankası başkanlığı için finalist olmuştu. Citigroup'ta 13 yıl boyunca küresel kurumsal ve yatırım bankacılığını yöneten McGuire 2020'de siyasete geçmek için ayrıldı.

McGuire, 2023'te müşteri ilişkileri kurmak ve firmaya üst düzey bankacıları çekmekle görevlendirildiği yatırım bankası Lazard'a katıldı. Kendisi de bir Harris destekçisi olan Peter Orszag'ın bankanın CEO'luğuna getirildiği yıl göreve başladı.

Kamala Harris’in siyonist kocası: Harris seçilirse ilk Yahudi ‘Fist Gentlemen’ olacak! Beyaz Saray’da İsrail lobisiKamala Harris’in siyonist kocası: Harris seçilirse ilk Yahudi ‘Fist Gentlemen’ olacak! Beyaz Saray’da İsrail lobisi
Kamala Harris’in siyonist kocası: Harris seçilirse ilk Yahudi ‘Fist Gentlemen’ olacak! Beyaz Saray’da İsrail lobisiKamala Harris’in siyonist kocası: Harris seçilirse ilk Yahudi ‘Fist Gentlemen’ olacak! Beyaz Saray’da İsrail lobisi

McGuire, Harris gibi İsrail'e açık destek veren isimlerden biri. Mayıs 2021'de attığı bir tweette Hamas'ı terörist olarak nitelendirmiş ve "ABD ve tüm uluslararası toplum açıkça İsrail'in yanında durmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

SEX AND THE CITY'NİN İLHAM KAYNAĞI

McGuire'ın eşi, avukat ve girişimci Crystal McCrary McGuire, salıncak eyaletlerde kadınları oy vermeye teşvik eden Seneca Projesi'nde yer alıyor. 2024 yılının başlarında McCrary McGuire, kadın Harris destekçileri için bir toplantı düzenlemişti.

McGuire çiftinin, HBO'nun "Sex and the City" dizisinin yeniden uyarlaması olan "And Just Like That…"deki iki ana karakter olan Herbert ve Lisa Todd Wexley'e ilham kaynağı olduğu söyleniyor.

BRAD KARP

ABD'nin en büyük hukuk firmalarından Paul Weiss'in başkanı Brad Karp'ın Demokrat Parti ile yakın bağı uzun yıllara dayanıyor.

Harris ile Kaliforniya savcısıyken tanışan Karp, daha sonra Harris'in avukat olan eşi Doug Emhoff ile de bir araya gelmişti. Karp aynı zamanda, başkan yardımcısının evini korumak ve döşemekle görevli hayır kurumu Başkan Yardımcısı Konutu Vakfı'nın yönetim kurulunda da görev yapıyor.

Karp, aralarında Harris, eski Başkan Barack Obama, Biden ve eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley'in de bulunduğu siyasileri Paul Weiss'in ofisinde ağırlamıştı.

Karp, ayrıca, Harris ve Emhoff ile toplantılar düzenlemeyi ve bu süreçte milyonlar toplamayı planlayan Kamala Harris için Avukatlar Komitesi'ne öncülük ediyor.

Brad KarpBrad Karp

7 EKİM'DEN SONRA İSRAİL İÇİN MEKTUP

Brad Karp, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından 2 bin çalışanına mektup yazmış ve "Beklediğimden daha az liderin bu konuda kesin, açık ve ahlaki bir netlikle konuşması beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu liderlerden herhangi birine Hamas'ın masum sivilleri katletmesinden dehşete düşüp düşmediklerini sorsanız, size özel olarak dehşete düştüklerini söylerlerdi." ifadelerini kullanmıştı.

JON HENES

C Street Advisory Group'un kurucusu ve CEO'su Jon Henes, Harris için Wall Street'te düzenlenen son bağış kampanyasının organizasyonunda kilit bir rol oynadı. Henes, Harris'in ilk başkanlık kampanyasında da ulusal finans başkanıydı.

Henes'in geniş bağışçı listesi, 2016'da başkanlığa adaylığını koyan Hillary Clinton da dahil olmak üzere Demokratlara yıllar boyunca yardımcı olmuştu.

Jon HenesJon Henes

MARC LASRY

Avenue Capital Group yatırım şirketinin kurucu ortağı ve CEO'su Marc Lary'nin ABD, Avrupa ve Asya'da yaklaşık 13 milyar dolarlık varlığı bulunuyor.

Marc LasryMarc Lasry

64 yaşındaki Avenue büyük bir Demokrat bağışçı olarak biliniyor. Avenue, Obama'nın 2012'deki yeniden seçim kampanyası için en çok bağış toplayanlardan ve 2016 başkanlık seçimlerinde Clinton'ın en büyük destekçilerinden biriydi.

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