Kafes dövüşü iptal! Elon Musk 100 milyon dolarlık OpenAI ihalesi için Mark Zuckerberg’den yardım istedi

Mahkeme belgelerine göre milyarder Elon Musk , OpenAI 'nin kontrolünü ele geçirmek için yaklaşık 100 milyar dolarlık teklifine Mark Zuckerberg 'i dahil etmeye çalıştı. Eğer Zuckerberg teklifi kabul ederse bu, daha önce birbirlerine kafes dövüşü teklif eden iki milyarder arasında bir ilk olacak.

Musk, hukuki sorgulamalara yanıt olarak OpenAI 'ye, şubat ayında ChatGPT üreticisi için 97,4 milyar dolarlık bir ihaleyi finanse etme olasılığı hakkında Meta CEO'suyla görüştüğünü söyledi. Dosyaya göre ne Zuckerberg ne de Meta katılım için bir niyet mektubu imzaladı.

Musk ve Zuckerberg, Görsel Takvim.com.tr tarafından yapay zeka ile oluşturulmuştur

Musk ve Zuckerberg, Görsel Takvim.com.tr tarafından yapay zeka ile oluşturulmuştur

KAFES DÖVÜŞÜNDEN ORTAKLIĞA

Musk ve Zuckerberg, 2023'te Zuckerberg'in, Musk'ın X'ine rakip olarak Threads'i piyasaya sürmesinin ardından internetten birbirleriyle alay etmiş hatta fiziksel bir kavga ayarlamaya bile çalışmıştı.

Meta ve OpenAI yorum yapmayı reddetti. Musk ise yorum talebine yanıt vermedi.

YAPAY ZEKA YARIŞININ ORTASINDA

Bu haber, Musk, Zuckerberg ve OpenAI şefi Sam Altman'ın yapay zeka yetenekleri için bir mücadeleye girdiği ve yeni nesil yapay zeka modelleri oluşturma yarışında birbirlerinin en iyi araştırmacılarını kapmaya çalıştıkları bir dönemde geldi.

OpenAI'nin kurucu ortaklarından biri olan Musk ve 2018'de yönetim kurulundan ayrılıp 2023'te kendi grubu xAI'yi kurmadan önce yeni kurulan şirkete onlarca milyonlarca dolar yatırım yapmıştı.

Şubat ayında, öncelikle işletmeyi kontrol eden kâr amacı gütmeyen kuruluşun açık artırmaya çıkarılmasını sağlamaya çalışarak ve ardından onu tamamen satın almayı teklif ederek OpenAI için bir teklifte bulundu.

Teklife, Musk'ın uzun süredir yatırımcısı olan Valor Equity Partners, Baron Capital, Atreides Management, Vy Capital, 8VC ve medya yöneticisi Ari Emanuel'in yanı sıra Musk'ın kendi şirketi xAI de destek verdi. Şirkete yakın kişiler tarafından OpenAI tarafından hemen reddedildi ve bir reklam hilesi olarak nitelendirildi.

Musk, OpenAI'nin kâr amacı güden bir şirkete dönüşme girişimini uzun süredir eleştiriyor ve bunun grubun kuruluş misyonuna ihanet olduğunu söylüyor. Geçen yıl bu girişimi engellemek için dava açmıştı. OpenAI o zamandan beri bu planları sulandırdı ve kâr amacı gütmeyen yönetim kurulunu kâr amacı güden bir yan kuruluşun kontrolüne bıraktı.

Musk ve Zuckerberg, Takvim Fotoğraf Arşivi

OPENAI BELGELERİ İSTEMİŞTİ

Musk'ın devam eden davasının bir parçası olan mahkeme dosyasında OpenAI, mahkemeden Meta'nın Musk ile yapılan iletişimlere ilişkin belgeleri teslim etmesini talep etti.

100 MİLYON DOLARLIK TEKLİF

OpenAI ayrıca Meta'nın kendi yapay zeka yeteneklerini geliştirmek için "çok fazla harcama yaptığını", OpenAI ve diğer yerlerdeki önde gelen yapay zeka araştırmacılarına 100 milyon dolar veya daha fazla ödeme paketleri sunduğunu belirtti.

Meta, ihaleye hiçbir zaman katılmadığını belirterek OpenAI'nin talebinin mahkemece reddedilmesini talep etti.