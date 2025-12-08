PODCAST CANLI YAYIN

Japonya’nın kuzeyinde 7,6 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'nın Aomori eyaleti açıklarında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya'nın kuzeyinde meydana gelen güçlü deprem sonrası kıyı kesimleri için uyarı yapıldı. Yetkililer, dalgaların yer yer 3 metreye kadar ulaşabileceğini belirterek bölge sakinlerini yüksek kesimlere gitmeleri konusunda uyardı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) ilk verilerine göre depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi. USGS, depremin merkez üssünün Aomori eyaletindeki Misawa bölgesinin 73 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Deprem sonrası herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer, bölgede sarsıntıların ardından gelişmeleri yakından takip ediyor.

Detaylar geliyor...

