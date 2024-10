İsviçre’nin Merishausen’de ormanlık alandaki kapsülün içinde ölü bulundu

İsviçre'nin Merishausen kentindeki ormanlık alanda akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. 64 yaşındaki kadın, bir kapsülün içinde can vermişti. Söz konusu kadının kapalı hazneye azot gazı enjekte edilmesi sonucu öldüğü belirlendi. Mekanizmanın çalışması için gereken düğmeye basan ise kendisiydi. Yani kadın ihtihar etmişti. İntihar kapsülünü üreten firmanın başkanı Dr. Florian Willet tutuklanıp hapse gönderildi. Kapsülün konulduğu yerin ise The Last Resort (Son Tatilköyü) adında özel bir bölge olduğu belirlendi. Bu arada yaşlı kadının ölüm anının saniye saniye fotoğraflandığı belirtildi. Öyle ki intihar anında vücut önce kasıldı, ardından bilinç kaybı gelişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN