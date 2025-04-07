Baroni için tehlike çanları | Lazio’nun hedefi Okan Buruk! İtalyan devi sezon sonu için şimdiden teknik adam arayışına girdi

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Galatasaray ile ilk iki sezonunda şampiyonluk yaşayan ve bu sezon da liderlik mücadelesini sürdüren Teknik Direktör Okan Buruk'a uluslararası arenada ilgi artıyor. 51 yaşındaki çalıştırıcının Serie A devi Lazio tarafından takip edildiği İtalyan basını tarafından iddia edildi. Buruk'un Lazio'nun hoca adayları arasında yer aldığı aktarıldı. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nden erken elinilirse, Roma ekibinin sezon sonunda kesin olarak teknik adam değişikliğine gideceği öne sürülüyor.

Lazio'nun hedefi Okan Buruk! İtalyan devi sezon sonu için şimdiden teknik adam arayışına girdi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) AKICI İTALYANCA KONUŞUYOR

Ligde de istenilen seviyede olunamaması Teknik Direktör Marco Baroni'nin kredisini azaltmış durumda. Futbolculuk kariyerinde Inter'de forma giyen ve akıcı bir şekilde İtalyanca konuşabilen Okan Buruk'un, Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona erecek. Cimbom'un bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 45 karşılaşmada; 27 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Buruk, maç başına ortalama 2.07 puan toplamayı başardı. Ayrıca Galatasaray topladığı 71 puanla Trendyol Süper Lig'de liderliğini derbilerde koruyarak ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde yer alıyor.