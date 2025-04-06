İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında firari olarak aranıyordu! Gözaltına alınan Kaan Ketenci tutuklandı | Sevk yazısına ulaşıldı: Usulsüz işlerle milyonluk kazançlar

USULSÜZ İŞLERLE MİLYONLUK KAZANÇLAR

Yazıda, şüpheli Ketenci'nin örgüt yöneticisi Murat Ongun'a ve örgüt elebaşı İmamoğlu'na bağlı hareket ettiği, soruşturma dosyasındaki mevcut Mülkiye Müfettişliği tarafından tanzim edilen tevdi raporuna göre ise Ketenci'nin İBB ve iştirakleri olan Kültür AŞ ile Medya AŞ'den, yetkilisi olduğu şirketler üzerinden ihale yapılmaksızın usulsüz işler alarak milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiği ve kamu zararına sebep olduğu belirtildi.

Şüphelinin haksız olarak elde ettiği kazancı, muvazaalı sözleşme imzalamak suretiyle akladığı ve örgüte bu yöntemle haksız kazanç sağladığı aktarılan yazıda, MASAK, Vergi Denetim Kurulu ön raporu ile tanık beyanlarının belirtilen bulguları desteklediği ifadesi yer aldı.

Yazıda, örgüt elebaşı, yöneticisi ve diğer örgüt üyeleri ile eylem birliği içerisinde hareket eden Ketenci'nin üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu belirtilerek, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "rüşvet vermek" suçlarından tutuklanmasına karar verilmesi istendi.