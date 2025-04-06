İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında firari olarak aranıyordu! Gözaltına alınan Kaan Ketenci tutuklandı | Sevk yazısına ulaşıldı: Usulsüz işlerle milyonluk kazançlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında KKTC'de yakalanan reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Başsavcılıkça, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaan Ketenci. (Takvim.com.tr arşiv)
FİRARİ KETENCİ KKTC'DE YAKALANDI
Soruşturma çerçevesinde firari olarak aranırken, KKTC'de gözaltına alınan Ketenci'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli Ketenci, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
TUTUKLANDI
Burada savcılığa çıkarılan Ketenci, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, zanlı Ketenci'nin tutuklanmasına karar verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve firari konumda olan reklam şirketi sahibi şüpheli Kaan Ketenci'nin KKTC'de olduğunu tespit etmişti.
Zanlı, KKTC'de bulunan KOM Başkanlığı irtibat görevlisi ve Kıbrıs Polis Teşkilatının ortak çalışmalarıyla yakalanarak İstanbul'a getirilmişti.
İBB binası (AA)
SEVK YAZISINA ULAŞILDI
Soruşturma kapsamında firari olarak aranırken, KKTC'de gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Ketenci hakkında, savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısına ulaşıldı.
Sevk yazısında, suç örgütü elebaşı İmamoğlu ve yöneticilerinin emir ve talimatları doğrultusunda, söz konusu suçların hiyerarşik yapı içerisinde sürekli işlendiği ve suç örgütünün bu fiillere özgülendiğinin, MASAK, Vergi Denetim Kurulu ön raporu ve tanık beyanlarından tespit edildiği belirtildi.
Örgüt kurucu ve yöneticisinin, örgüt bünyesinde işlenen tüm suçlardan sorumlu olacağı aktarılan yazıda, bu kapsamda İmamoğlu'nun üzerine atılı "suç örgütü kurma", "yönetme", "rüşvet almak", "ihaleye fesat karıştırmak", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "nitelikli dolandırıcılık", "irtikap", "suç gelirlerini aklamak", "haksız mal edinme" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarını işlediğine ilişkin somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu kaydedildi.