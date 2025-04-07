HAVA DURUMU CANLI | 17 ile yılın son kar yağışı geliyor! MGM’den İstanbul’a saatli uyarı: Balkan soğukları -6 dereceye düşürecek

Türkiye genelinde bahar mevsimi yavaş yavaş etkisini göstermeye başlamışken nisan ayının ikinci haftasında beklenen soğuk hava dalgası vatandaşları şaşırttı. Meteoroloji uzmanları Pazartesi ile Cuma günleri arasında ciddi sıcaklık düşüşleri yaşanacağına dikkat çekti. Mevcut tahminlere göre bazı bölgelerde sıcaklıklar geçtiğimiz haftaya kıyasla yaklaşık 10 derece birden düşecek.
İşte 7 Nisan anlık hava durumu raporu...
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre Türkiye'nin 7 Nisan Pazartesi günü kuzeybatı (Trakya) kesimlerden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi günü Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kesiminden başlamak üzere hafta boyunca azalarak bölge genelinde 5 ila 7 derece, iç ve yüksek kesimlerde ise 7 ila 9 derece mevsim normallerinin altına ineceğinin öngörüldüğü kaydedildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, yarından itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini duyurdu. Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava dalgası birçok bölgeyi etkisi altına alacak.
Sıcaklıklar 10 Dereceye Kadar Düşecek
Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına inecek. İç, kuzey ve doğu bölgelerde ise bu düşüş 8 ila 10 dereceyi bulacak. Vatandaşların, özellikle ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olmaları istendi.
Kar Yağışı Kapıda: Yüksek Kesimlerde Etkili Olacak
Özellikle yüksek kesimlerde olmak üzere, kuzey, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Soğuk hava dalgası batı kesimlerde hafta sonuna kadar sürecek; iç ve doğu bölgelerde ise etkisini önümüzdeki haftanın başına kadar sürdürecek.
Zirai Don Tehlikesi: Çiftçiler Dikkatli Olmalı
Meteorolojik uyarılar kapsamında, Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında zirai don riski bulunuyor. Yetkililer, özellikle tarımla uğraşan vatandaşların gerekli önlemleri alması gerektiğini belirtti.
Şehir Şehir En Düşük Sıcaklık Tahminleri
Yarından itibaren bazı illerde beklenen en düşük sıcaklıklar şöyle:
Ankara: -2°C
İstanbul: 2°C
İzmir: 5°C
Konya: -2°C
Antalya: 8°C
Bolu: -2°C
Samsun: 4°C
Trabzon: 3°C
Erzurum: -6°C
Malatya: -1°C
Diyarbakır: 3°C
Hava sıcaklıklarının bugün kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere il genelinde azalarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına ineceğinin tahmin edildiğinin ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Soğuk havanın, ilimizde 11.04.2025 Cuma gününe kadar etkili olması beklenmektedir. Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği ilimizde zirai don riski bulunmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanIığı Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleri ile ilgili hazırlanıp yayınlanacak olan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir."
Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin verileri doğrultusunda, kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altına inmesi ve 12 Nisan'a kadar en düşük hava sıcaklığının eksi 2 derece olması bekleniyor.
Soğuk havayla birlikte, yüksek kesimler başta olmak üzere il genelinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor.
Açıklamada vatandaşlar, kar yağışı, buzlanma ve gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı zirai don olumsuzluklarına karşı uyarıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bugün sabah saat 08.00'den itibaren Avrupa Yakası'nda, öğle saatlerinden itibaren ise Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde kuvvetli sağanak geçişleri beklendiğini duyurdu.
Sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen fırtına ile birlikte sıcaklıkların 5 derecenin altına gerilemesi ve kış aylarını aratmayacak seviyelere düşmesinin öngörüldüğü aktarıldı.
Açıklamada, kısa süreli gerçekleşecek yağışların metrekareye 15 ila 30 kilogram aralığında düşmesinin tahmin edildiği, kentin kuzey bölgeleri ile yüksek kesimlerinde sağanağın zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği aktarıldı.
Son tahminlere göre; Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun büyük kısmı ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu başta olmak üzere birçok ilde aralıklı yağışlar görülecek.
Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Kayseri, Ordu, Giresun, Şanlıurfa çevreleri ile Trabzon’un batı ilçeleri de yağışlı havanın etkisi altına giriyor.
Yağışlar; Trakya ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer bölgelerde ise sağanak şeklinde olacak. Özellikle Marmara Bölgesi, Kıyı Ege, Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevreleri için yerel kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Bir diğer önemli uyarı ise rüzgar için geldi.
Meteorolojiye göre rüzgar;
Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan,
Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan,
Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi genelinde ise güney ve güneybatıdan kuvvetli esecek.
Özellikle bu bölgelerde rüzgârın hızının 40-70 km/saat aralığında olması ve kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.
Soğuk hava dalgasının etkisiyle birlikte özellikle Marmara Bölgesi’nde sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşmesi öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda kayda değer bir değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle Marmara, Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapılırken bazı illerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Marmara Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölge genelinde aralıklı yağışlar bekleniyor. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öne çıkarken bu yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilir.
Edirne: 5°C, karla karışık yağmur ve kar. Yağışlar yerel olarak kuvvetli.
İstanbul: 9°C, sağanak yağışlı. Yerel kuvvetli yağış uyarısı var.
Kırklareli: 3°C, karla karışık yağmur ve kar. Kuvvetli yağış bekleniyor.
Kocaeli: 13°C, sağanak yağışlı. Yağışlar kuvvetli olabilir.
Ege Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Aralıklı sağanak yağışlar özellikle kıyı kesimleri ile Manisa çevresinde kuvvetli şekilde hissedilecek.
Afyonkarahisar: 15°C, sağanak yağışlı.
Denizli: 20°C, sağanak yağışlı.
İzmir: 19°C, sağanak yağışlı. Yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.
Muğla: 15°C, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli sağanak yağışlı.
Batı Akdeniz’de sağanak yağışlar öne çıkıyor. Bölge genelinde çok bulutlu hava hâkimken, iç kesimlerde güney yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Adana: 24°C, çok bulutlu.
Antalya: 19°C, sağanak yağışlı.
Hatay: 24°C, çok bulutlu.
Isparta: 14°C, sağanak yağışlı.
İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara, Eskişehir, Sivas ve Kayseri çevrelerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Ankara: 16°C, aralıklı sağanak yağışlı.
Eskişehir: 17°C, sağanak yağışlı.
Konya: 18°C, çok bulutlu.
Nevşehir: 18°C, çok bulutlu.
Batı Karadeniz genelinde çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı sağanak yağışlar görülecek. Gece saatlerinde iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali var.
Bolu: 17°C, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar.
Karabük: 19°C, sağanak yağışlı.
Sinop: 14°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.
Zonguldak: 15°C, sağanak yağışlı.
Orta ve Doğu Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Ordu, Giresun, Trabzon’un batısı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur olasılığı var.
Amasya: 23°C, çok bulutlu.
Rize: 21°C, çok bulutlu.
Samsun: 17°C, çok bulutlu.
Trabzon: 18°C, batı ilçeleri sağanak yağışlı
Doğu Anadolu genelinde aralıklı yağışlar bekleniyor. Bölgenin kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Erzurum, Kars, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Erzurum: 10°C, yükseklerde kar yağışı ihtimali var. Yağışlar kuvvetli.
Kars: 12°C, karla karışık yağmur ve kar. Yerel kuvvetli.
Malatya: 21°C, öğleden sonra sağanak yağışlı.
Van: 11°C, kuzey kesimleri yağmurlu.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çok bulutlu hava etkili olacak. Bölgenin doğusunda ve Şanlıurfa çevresinde sağanak yağış bekleniyor.
Adıyaman: 21°C, çok bulutlu.
Diyarbakır: 22°C, sağanak yağışlı.
Gaziantep: 21°C, sağanak yağışlı.
Mardin: 24°C, sağanak yağışlı.