İsrail'in eski Savunma Bakanı Liberman’ı Türkiye korkusu sardı

Gazze'ye Türk askerinin gitme ihtimali, İsrail'de büyük panik yarattı. İsrail eski Savunma Bakanı ve muhalefet partisi İsrail Evimiz'in lideri Avigdor Liberman, Türkiye'nin Suriye ve Gazze'ye yerleşmesi halinde kimsenin onu oralardan çıkaramayacağını söyledi.

