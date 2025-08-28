PODCAST CANLI YAYIN

İsrail'den Yemen'e hava saldırısı!

İsrail ordusu Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İran destekli Husilere ait askeri bir tesis hedef alındı.

İsrail, Yemen'e hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu, başkent Sana'da İran destekli Husilere ait askeri bir tesisin hedef alındığını açıkladı.

İsrail ordusu, "IDF, Gazze'de Hamas'a karşı operasyonlarını yoğunlaştırmanın yanı sıra Husi rejimine karşı güçlü bir şekilde hareket ediyor ve İsrailli sivillere yönelik tüm tehditleri ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Saldırıdaki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. İsrail'in en son 24 Ağustos'ta başkent Sana'ya düzenlediği hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 86 kişi de yaralanmıştı.

