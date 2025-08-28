İsrail , Yemen 'e hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu, başkent Sana 'da İran destekli Husilere ait askeri bir tesisin hedef alındığını açıkladı.

Terör devleti İsrail'den Yemen'e hava saldırısı (DHA)

İsrail ordusu, "IDF, Gazze'de Hamas'a karşı operasyonlarını yoğunlaştırmanın yanı sıra Husi rejimine karşı güçlü bir şekilde hareket ediyor ve İsrailli sivillere yönelik tüm tehditleri ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.