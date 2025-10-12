İsrail’den Yahya Sinwar iddiası: 2 yıl sonra “Aksa Tufanı talimatını bulduk” dediler

İsrail ordusu Hamas ile ateşkesin ardından Gazze 'den çekilirken ABD gazetesi The New York Times Hamas'ın şehit lideri Yahya Sinwar tarafından yazıldığını iddia ettikleri 7 Ekim 2023 Aksa Tufanı Operasyonu emrini yayımladı.

The New York Times'ın iddiasına göre İsrail ordusu, Yahya Sinwar 'ın kardeşi Muhammed Sinwar 'ı öldürdükten sonra kullandığı bir yeraltı kompleksine birlik gönderdi ve orada İsrail'in daha önce denetlemeyi başaramadığı bir bilgisayar buldu.

Aksa Tufanı Operasyonu, Takvim Fotoğraf Arşivi

İSRAİL İDDİASI: YAHYA SINWAR'IN 7 EKİM TALİMATI

Bilgisayarın şehit Hamas lideri Yahya Sinwar'a ait olduğu ve içinde Arapça el yazısıyla yazılmış altı sayfalık bir notun bulunduğu iddia edildi. New York Times'ın belirttiğine göre 7 İsrailli yetkili, 24 Ağustos 2022 tarihli notta 7 Ekim talimatlarının yer aldığını söylüyor.

The New York Times, muhtıranın bir kopyasını ele geçirdiğini ve Hamas'ın İsrail'de askerleri hedef almasını ve İsraillilerde korku uyandırmak, ülkeyi istikrarsızlaştırmayı amaçladığını belirtiyor. Ayrıca, 7 Ekim talimatlarıyla benzerliğine dikkat çekiyor.

İddiaya göre muhtırada Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları'nın yerleşim bölgelere girmeleri, tankerlerden benzin ve dizel kullanarak bu bölgeleri ateşe vermeleri emrediliyor.