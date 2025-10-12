PODCAST CANLI YAYIN

İsrail’den Yahya Sinwar iddiası: 2 yıl sonra “Aksa Tufanı talimatını bulduk” dediler

ABD gazetesi The New York Times İsrail ordusunun Muhammed Sinwar’a ait olduğu belirtilen bir yeraltı kompleksinde şehit Hamas lideri Yahya Sinwar’a ait bir not bulduğunu öne sürdü. İddiaya göre İsrail’in daha önce erişemediği bir bilgisayarda yer alan notta Sinwar’ın el yazısıyla 7 Ekim Aksa Tufanı talimatı yer alıyor.

İsrail ordusu Hamas ile ateşkesin ardından Gazze'den çekilirken ABD gazetesi The New York Times Hamas'ın şehit lideri Yahya Sinwar tarafından yazıldığını iddia ettikleri 7 Ekim 2023 Aksa Tufanı Operasyonu emrini yayımladı.

O BİLGİSAYARI DENETLEYEMİYORLARDI

The New York Times'ın iddiasına göre İsrail ordusu, Yahya Sinwar'ın kardeşi Muhammed Sinwar'ı öldürdükten sonra kullandığı bir yeraltı kompleksine birlik gönderdi ve orada İsrail'in daha önce denetlemeyi başaramadığı bir bilgisayar buldu.

İSRAİL İDDİASI: YAHYA SINWAR'IN 7 EKİM TALİMATI

Bilgisayarın şehit Hamas lideri Yahya Sinwar'a ait olduğu ve içinde Arapça el yazısıyla yazılmış altı sayfalık bir notun bulunduğu iddia edildi. New York Times'ın belirttiğine göre 7 İsrailli yetkili, 24 Ağustos 2022 tarihli notta 7 Ekim talimatlarının yer aldığını söylüyor.

The New York Times, muhtıranın bir kopyasını ele geçirdiğini ve Hamas'ın İsrail'de askerleri hedef almasını ve İsraillilerde korku uyandırmak, ülkeyi istikrarsızlaştırmayı amaçladığını belirtiyor. Ayrıca, 7 Ekim talimatlarıyla benzerliğine dikkat çekiyor.

İddiaya göre muhtırada Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları'nın yerleşim bölgelere girmeleri, tankerlerden benzin ve dizel kullanarak bu bölgeleri ateşe vermeleri emrediliyor.

İSRAİL "YAZI YAHYA SINWAR'IN" DEDİ

İsrail polisinde daha önce belge inceleme uzmanı olarak görev yapan Sima Ankona, nottaki el yazısının, Ekim 2024'te İsrail güçleri tarafından öldürülen Yahya Sinwar'ın diğer örnekleriyle örtüştüğünü söyledi.

FİLİSTİNLİ ANALİST REDDETTİ

Hamas'a yakın Filistinli analist İbrahim Madhoun, belgede anlatılan eylemlerin çoğunun, örneğin mahallelerin tamamının yakılması gibi, 7 Ekim saldırısında gerçekleşmediğini ileri sürerek belgenin gerçekliğinden şüphe duyduğunu belirtti.Madhoun, belgenin Hamas'ın askeri kanadının kültürünü yansıtmadığını da sözlerine ekledi.

