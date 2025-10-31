İsrail’den Filistinli tutukluya istismar skandalı! İşkencecinin değil ifşa edenin peşine düştüler

İsrail ordusundaki askerlerin geçtiğimiz yıl Filistinli bir tutukluya yapılan kötü muameleyi ifşa eden Ordu Askeri Başsavcısı Yifat Tomer-Yerulshalmi İsrailli bakanların saldırılarının ardından istifa etti.
İSRAİLLİ BAKANLAR BAŞSAVCIYI HEDEF GÖSTERDİ
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail ordusunun rezilliğini ifşa eden Tomer-Yerulshalmi'yi suçladı. Saar, X hesabında yaptığı paylaşımda "Devlete, orduya ve imajına ciddi zararlar verildiğini, adalete ve yasal süreçlere ciddi zararlar verildiğini" söyledi ve Tomer-Yerulshalmi'yi açıkça hedef gösterdi.
İSTİSMARI İFŞA EDEN BAŞSAVCI BASKIYLA İSTİFA ETTİ
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da Sde Teiman gözaltı merkezinde bir Filistinli tutukluya yönelik kötü muameleye ilişkin iddiaların sızdırıldığı görüntülerin soruşturulmasının ardından Tomer-Yerushalmi'nin görevine geri dönmeyeceğini söylemişti.
Tomer-Yerushalmi, bu hafta başlarında polisin gözetleme videosunun sızdırılmasıyla ilgili başlattığı cezai soruşturma nedeniyle IDF'den izinliydi.
Tomer-Yerushalmi, perşembe günü hazırladığı istifa mektubunu cuma sabahı yapılan bir toplantıda IDF Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir'e teslim etti. Skandal videoyu medyaya sızdırmaktan bizzat sorumlu olduğunu söyleyen Tomer-Yerushalmi "Birim içerisinden medyaya sızdırılan her türlü materyalin tüm sorumluluğu bana aittir. Bu sorumluluk aynı zamanda askeri savcılık görevimi sonlandırma kararımı da doğurmaktadır" dedi.