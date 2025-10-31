İsrail’den Filistinli tutukluya istismar skandalı! İşkencecinin değil ifşa edenin peşine düştüler

İsrail ordusundaki askerlerin geçtiğimiz yıl Filistinli bir tutukluya yapılan kötü muameleyi ifşa eden Ordu Askeri Başsavcısı Yifat Tomer-Yerulshalmi İsrailli bakanların saldırılarının ardından istifa etti.

İsrail Savunma Kuvvetleri Askeri Başsavcısı Yifat Tomer-Yerushalmi, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır İSRAİLLİ BAKANLAR BAŞSAVCIYI HEDEF GÖSTERDİ İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail ordusunun rezilliğini ifşa eden Tomer-Yerulshalmi'yi suçladı. Saar, X hesabında yaptığı paylaşımda "Devlete, orduya ve imajına ciddi zararlar verildiğini, adalete ve yasal süreçlere ciddi zararlar verildiğini" söyledi ve Tomer-Yerulshalmi'yi açıkça hedef gösterdi.