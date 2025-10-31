PODCAST CANLI YAYIN

İsrail’den Filistinli tutukluya istismar skandalı! İşkencecinin değil ifşa edenin peşine düştüler

Filistinli tutukluya yapılan istismarı ortaya çıkaran Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerulshalmi, İsrail hükümetinin hedef göstermesi ve siyasi baskılar sonrası istifa etti. İsrailli bakanlar istismarın peşine düşmek yerine “ordunun imajını zedelediği” gerekçesiyle Tomer-Yerulshalmi’yi hedef gösterdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail’den Filistinli tutukluya istismar skandalı! İşkencecinin değil ifşa edenin peşine düştüler

İsrail ordusundaki askerlerin geçtiğimiz yıl Filistinli bir tutukluya yapılan kötü muameleyi ifşa eden Ordu Askeri Başsavcısı Yifat Tomer-Yerulshalmi İsrailli bakanların saldırılarının ardından istifa etti.

İsrail Savunma Kuvvetleri Askeri Başsavcısı Yifat Tomer-Yerushalmi, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştırİsrail Savunma Kuvvetleri Askeri Başsavcısı Yifat Tomer-Yerushalmi, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır

İSRAİLLİ BAKANLAR BAŞSAVCIYI HEDEF GÖSTERDİ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail ordusunun rezilliğini ifşa eden Tomer-Yerulshalmi'yi suçladı. Saar, X hesabında yaptığı paylaşımda "Devlete, orduya ve imajına ciddi zararlar verildiğini, adalete ve yasal süreçlere ciddi zararlar verildiğini" söyledi ve Tomer-Yerulshalmi'yi açıkça hedef gösterdi.

İstismarın belgesi, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştırİstismarın belgesi, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır

İSTİSMARI İFŞA EDEN BAŞSAVCI BASKIYLA İSTİFA ETTİ

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da Sde Teiman gözaltı merkezinde bir Filistinli tutukluya yönelik kötü muameleye ilişkin iddiaların sızdırıldığı görüntülerin soruşturulmasının ardından Tomer-Yerushalmi'nin görevine geri dönmeyeceğini söylemişti.

Tomer-Yerushalmi, bu hafta başlarında polisin gözetleme videosunun sızdırılmasıyla ilgili başlattığı cezai soruşturma nedeniyle IDF'den izinliydi.

Tomer-Yerushalmi, perşembe günü hazırladığı istifa mektubunu cuma sabahı yapılan bir toplantıda IDF Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir'e teslim etti. Skandal videoyu medyaya sızdırmaktan bizzat sorumlu olduğunu söyleyen Tomer-Yerushalmi "Birim içerisinden medyaya sızdırılan her türlü materyalin tüm sorumluluğu bana aittir. Bu sorumluluk aynı zamanda askeri savcılık görevimi sonlandırma kararımı da doğurmaktadır" dedi.

Sde Teiman gözaltı merkezinde Filistinli bir tutukluya cinsel istismarda bulunduğundan şüphelenilen İsrail Savunma Kuvvetleri yedek askerleri, 6 Ağustos 2024'te Beit Lid askeri mahkemesinde görülen duruşmaya katılıyor, Fotoğraf The Times of Israell'den alınmıştırSde Teiman gözaltı merkezinde Filistinli bir tutukluya cinsel istismarda bulunduğundan şüphelenilen İsrail Savunma Kuvvetleri yedek askerleri, 6 Ağustos 2024'te Beit Lid askeri mahkemesinde görülen duruşmaya katılıyor, Fotoğraf The Times of Israell'den alınmıştır

FİLİSTİNLİ TUTUKLUYU İSTİSMAR ETTİLER

İsrail askerlerinin Filistin'e yönelik kötü muamelesinin belgeleri, Ağustos 2024'te Kanal 12 haber kanalında yayımlanmıştı. Sızdırılan görüntülerde, Sde Teiman'daki askerlerin, yerde yüzüstü yatan tutuklulardan birini kenara çekip istismar ettikleri, görüşü engellemek için etrafını kalkanlarla çevirdikleri görülüyor.

5 İsrail askeri 5 Temmuz 2024'te gözaltı merkezine getirilen tutukluya saldırdı ve istismar etti. Bu da tutukluda kaburga kırıkları ve rektumunda iç yırtık gibi ağır yaralanmalara yol açtı.

Sde Teiman, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştırSde Teiman, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır

İSRAİL İŞKENCECİLERİN DEĞİL İFŞA EDENİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Tel Aviv ise işkenceci sapıkların değil Başsavcı'nın peşine düştü. İstismara yönelik üst düzey soruşturma, koalisyon politikacıları, hükümet bakanları ve sağcı aktivistler arasında öfkeye yol açtı. Yedek askerler 29 Temmuz 2024'te gözaltına alındığında, tutuklamaları engellemek için onlarca kişi gözaltı merkezine ve başka bir ordu üssüne baskın düzenledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan İsrail'i aklayan Batı'ya sert tepki: Biz bunu yutmayız!
CANLI ANLATIM | Grand Kartal yangınında mahkeme kararını açıkladı! Otel sahibi Halit Ergül'e ağırlaştırılmış müebbet hapis
TRT World Forum 2025 Başlıyor
"Bahisçi" hakemlerin cezası belli oldu! PFDK tek tek açıkladı: Zorbay Küçük hakkında ne karar çıktı?
D&R
Can Holding soruşturması genişliyor: Savcılık İran Adalet Bakanlığına yazı yazdı
İdefix
Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı! "Siyasi rüşvet" iddiası yeniden gündeme geldi
İngiliz basını “yıllardır kira ödemiyordu” dedi! Prens Andrew hem ünvanlarını hem malikanesini kaybetti
Arnavutköy'de İETT otobüsünde bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var!
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor!
Pos tefeciliğinde 10 şüpheliye gözaltı kararı! Merkezde "Ozan Elektronik Para" var
Sudan’daki soykırımı BAE fonluyor! Altın kaçakçısı RSF komutanı, gizlice el değiştiren maden, İngiltere'den teçhizat desteği
CHP'li Muhittin Böcek'ten yasak aşkına lüks hediyeler!
"Güllü'nün kızı cinayeti itiraf etti!" Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Bircan Dülger'in ifadesi ortaya çıktı
12 soruda yeni elektrik tarifesi! Kimler muaf tutulacak?
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul etti! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
Erdoğan–Merz görüşmesi Alman basınında: Bild gazetesi “Gazze tartışması”nı hazmedemedi
Kasım’da yaz geri döndü! Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM’den il il hava durumu tahminleri…
Eski tip ehliyet için son saatler! Tarihi kaçıran 7 bin 438 TL ödeyecek! İşte yenileme işlemleri ve gerekli belgeler