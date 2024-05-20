İran nerede, hangi kıtada, nüfusu kaç? İran’ın para birimi ne, başkenti neresi? İran dini lideri Hamaney kimdir?

İran Başkenti

İran'ın başkenti Tahran'dır. Başkent olmasının yanında ülkenin en büyük şehri de olan Tahran; tarih boyunca önemli bir ilim ve kültür şehri olmuş ve bu özelliğini günümüze kadar taşımayı da başarmıştır. İran'da gerçekleştirilen sanayi üretiminin de neredeyse yarısına ev sahipliği yapan bu başkentte bir de petrol rafinerisi yer almaktadır. Kuzey kısmı daha modern, güney bölümü ise daha geleneksel bir yapıda olan Tahran; Fars kültürünün en öne gelen şehirleri arasında yer almaktadır.

İran Nüfusu

2023 verilerine göre İran'ın nüfusu 89 milyon 170 bin kişiden meydana gelmektedir. Yaklaşık %80'inin kırsal alanda, geriye kalan %20'sinin ise şehirlerde yaşamakta olduğu İran nüfusu içinde, birçok farklı etnik ve mezhep bazlı grup yer almaktadır. 90 milyona yaklaşan İran nüfusunun %61'i Farslılar, %16'sı Azerbaycan Türkleri, %10'u ise Kürtlerden meydana gelmektedir. Bu üç etnik grup dışında Araplar, Beluciler, Lurlar gibi farklı etnik unsurlarda İran nüfusu içinde yer almaktadır. Dini inanç konusuna geldiğimizde ise İran'da nüfusun %99'una yakını İslamiyet inancına mensuptur.