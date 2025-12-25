Külliye'de zirve: Başkan Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdelfettah El Burhan ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdelfettah El Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, Sudan'daki güncel gelişmeler, ülkedeki insani durum ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi temaslarına hız kesmeden devam ediyor...Erdoğan’dan Sudan liderine resmi karşılama!
Erdoğan bu kapsamda Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdelfettah El Burhan'ı Ankara'da ağırladı.
Erdoğan, Abdelfettah el-Burhan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Burhan, tören kıtasını, "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Karşılamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
Başkan Erdoğan ve Burhan arasında basına kapalı gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından, heyetler arası çalışma yemeğine geçilecek.
Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, Sudan'daki güncel gelişmeler, ülkedeki insani durum ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.