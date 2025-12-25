Külliye'de zirve: Başkan Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdelfettah El Burhan ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi (AA)

Karşılamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Başkan Erdoğan ve Burhan arasında basına kapalı gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından, heyetler arası çalışma yemeğine geçilecek.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, Sudan'daki güncel gelişmeler, ülkedeki insani durum ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.