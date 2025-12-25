PODCAST CANLI YAYIN

Külliye'de zirve: Başkan Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdelfettah El Burhan ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdelfettah El Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, Sudan'daki güncel gelişmeler, ülkedeki insani durum ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Külliye'de zirve: Başkan Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdelfettah El Burhan ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi temaslarına hız kesmeden devam ediyor...

Erdoğan’dan Sudan liderine resmi karşılama!

Erdoğan bu kapsamda Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdelfettah El Burhan'ı Ankara'da ağırladı.

Erdoğan, Abdelfettah el-Burhan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Burhan, tören kıtasını, "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi (AA)

Karşılamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi (AA)

Başkan Erdoğan ve Burhan arasında basına kapalı gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından, heyetler arası çalışma yemeğine geçilecek.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, Sudan'daki güncel gelişmeler, ülkedeki insani durum ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e "5 dakika" ayarı: Batı'ya ezik Türk'e küstah!
"Onlar" yalana doymaz! Barış Terkoğlu gözaltına alındı: "Kütüphane'deki savcı" iddiası asılsız çıktı
DR yıl sonu
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Futbolda FETÖ operasyonu! 4 kişi ifadeye çağrıldı... Lütfi Arıboğan'ın FETÖ'cü Baransu ile 101 HTS kaydı çıktı
Ankara'da düşen uçakta personelin kusuru var mı? Savcılık bilirkişi raporu talep etti
Gıda sahtekarlarının listesi yayınlandı: Baharata boya manda yoğurduna inek sütü koymuşlar
Zincir marketlerin pazar tatili gündemde! Esnaf, sanatkarlar ve perakendecilerden ortak karar
İstanbul’a kutup esintisi! Ürperten soğuklar geliyor: İçlik fayda etmeyecek
Fenerbahçe'den Beşiktaş ve Trabzonspor'a transfer çalımı!
Netanyahu’dan Trump propagandası! Yapay zekayla B2 tehdidi
MSB'den düşen Libya jetine ilişkin açıklama! Balıkesir ve Kocaeli'de bulunan İHA'lar incelemede | YPG ve İsrail açıklaması
CHP 'Dikbayır'da tıkandı! Vekiller birbirine saydırdı... Genel Merkez karıştı | "CHP adına 40 yıllık CHP'liymiş gibi konuşmasın"
ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında İstanbul'da sete çıktı: Hikaye Londra'da başladı!
11. Yargı Paketi kapsamında tahliyeler başlıyor! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu
Başkan Erdoğan’ın sözleri siyonist basında yankılandı: “İsrail’i köşeye sıkıştırdı”
Müge Anlı'da cinayet itirafı! Üvey baba 4 yaşındaki Emine'yi öldürdü mü?
CHP'de yolsuzluk ve rüşvetle mücadele yalanı! İmamoğlu'na kalkan alt kademeye ihraç
Ankara'da düşen Libya uçağında sabotaj ihtimali! El-Haddad Türkiye'ye ilk kez jetle geldi
Başkan Erdoğan restore edilen Habib-i Neccar Camii'ni açacak