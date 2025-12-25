İstanbul’a kar uyarısı! Valilik açıkladı: Kar yağışı ne zaman başlayacak?

⚠️ Buzlanma ve don uyarısı

Valilik aynı zamanda, özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Sürücülerin trafikte daha dikkatli olması, gerekli önlemleri alması istendi.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, (Denizli hariç) Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Isparta ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimlerimiz başta olmak üzere Ülke genelinde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı tahmin edilmektedir. Soğuk havanın Ülkemiz genelinde önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğulu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.