İstanbul’a kar geliyor! Valilik açıkladı: Kar yağışı ne zaman başlayacak?
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son hava durumu verileri doğrultusunda kent genelini ilgilendiren kar yağışı uyarısını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarında hissedilir düşüş beklendiği vurgulanırken, İstanbulluların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Peki İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava durumu verileri doğrultusunda kar ve soğuk hava uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, kent genelinde hava sıcaklıklarının hızla düşeceği ve yağışlı havanın etkisini artıracağı belirtildi.
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, 26 Aralık Cuma gününden itibaren İstanbul'da hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece birden azalması, mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor.
🌧️ Yağışlar yağmurla başlayacak
26 Aralık 2025 Cuma ve 27 Aralık 2025 Cumartesi günleri İstanbul genelinde beklenen yağışların çoğunlukla yağmur şeklinde olacağı öngörülüyor.
❄️ Yüksek kesimlerde kar ihtimali
Öte yandan İstanbul'un kuzey kesimleri ile yüksek bölgelerinde, yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimalinin bulunduğu bildirildi.
⚠️ Buzlanma ve don uyarısı
Valilik aynı zamanda, özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Sürücülerin trafikte daha dikkatli olması, gerekli önlemleri alması istendi.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, (Denizli hariç) Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Isparta ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimlerimiz başta olmak üzere Ülke genelinde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı tahmin edilmektedir. Soğuk havanın Ülkemiz genelinde önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi beklenmektedir.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğulu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 7°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 9°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 9°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı