İngiliz Kraliyet Ailesi’nin Çinli casus skandalı! Prens Andrew’un en az üç kez görüştüğü ortaya çıktı

İngiliz Kraliyet Ailesi , casusluk skandalıyla çalkalanıyor. Prens Andrew'un sonuca bağlanamayan Çin casusluk davasının merkezindeki isim ile en az üç kez görüştüğü ortaya çıktı.

York Dükü Prens Andrew, hükümeti sarsan skandalın ortasında kaldı; çünkü ortaya çıkan fotoğraflarda, Westminster'daki casusluk planını yönettiği öne sürülen Çinli bir yetkiliyle el sıkışırken görülüyordu.

Prens Andrew, Westminster casusluk planının arkasındaki beyin olduğu söylenen Pekinli yetkiliyle el sıkışırken çekilen fotoğrafların ardından, hükümeti saran bir skandala daha bulaştı.

Cai Qi, Nisan 2019'da Çin'de Prens Andrew ile birlikte, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

VERDİĞİ POZLAR ORTAYA ÇIKTI

Zaten başka bir Çin casusu olduğu iddia edilen kişiyle dostluğu nedeniyle tepki çeken Andrew'un, Çin Komünist Partisi'nin üst düzey isimlerinden Cai Qi ile yakın ilişkiler kurduğu ve ikilinin "Çin-İngiltere ilişkilerinde altın bir dönem inşa ediyoruz" diyerek birlikte poz verdiği ortaya çıktı.

Savcılara göre Cai, İngiltere'ye ait gizli bilgileri ele geçirmeyi hedefleyen geniş kapsamlı bir istihbarat operasyonunun başındaydı ve parlamentoda görev yapan araştırmacı Christopher Cash ile Çin'deki İngiliz öğretmen Christopher Berry'nin faaliyetlerini yönlendiriyordu.

Her ikisi de suçlamaları reddetti ve kendilerine karşı açılan dava, hükümetin Çin'i 'düşman' olarak etiketlemeyi reddetmesi üzerine geçen ay duruşma arifesinde düştü.