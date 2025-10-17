PODCAST CANLI YAYIN

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin Çinli casus skandalı! Prens Andrew’un en az üç kez görüştüğü ortaya çıktı

İngiliz Kraliyet Ailesi yeni bir casusluk kriziyle sarsıldı. Prens Andrew’un, İngiltere’deki Çin casusluk davasının kilit ismiyle en az üç kez görüştüğü ve Pekin’de “Çin-İngiltere ilişkilerinde altın çağ” pozları verdiği ortaya çıktı. Savcılara göre Andrew’un temas kurduğu Çinli yetkili, İngiliz sırlarını hedef alan geniş çaplı bir istihbarat operasyonunun başındaydı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İngiliz Kraliyet Ailesi’nin Çinli casus skandalı! Prens Andrew’un en az üç kez görüştüğü ortaya çıktı

İngiliz Kraliyet Ailesi, casusluk skandalıyla çalkalanıyor. Prens Andrew'un sonuca bağlanamayan Çin casusluk davasının merkezindeki isim ile en az üç kez görüştüğü ortaya çıktı.

Prens Andrew ve Cai Qi, 2018, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştırPrens Andrew ve Cai Qi, 2018, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

PRENS ANDREW'UN ÇİNLİ CASUS SKANDALI

Prens Andrew, Westminster casusluk planının arkasındaki beyin olduğu söylenen Pekinli yetkiliyle el sıkışırken çekilen fotoğrafların ardından, hükümeti saran bir skandala daha bulaştı.

York Dükü Prens Andrew, hükümeti sarsan skandalın ortasında kaldı; çünkü ortaya çıkan fotoğraflarda, Westminster'daki casusluk planını yönettiği öne sürülen Çinli bir yetkiliyle el sıkışırken görülüyordu.

Cai Qi, Nisan 2019'da Çin'de Prens Andrew ile birlikte, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştırCai Qi, Nisan 2019'da Çin'de Prens Andrew ile birlikte, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

VERDİĞİ POZLAR ORTAYA ÇIKTI

Zaten başka bir Çin casusu olduğu iddia edilen kişiyle dostluğu nedeniyle tepki çeken Andrew'un, Çin Komünist Partisi'nin üst düzey isimlerinden Cai Qi ile yakın ilişkiler kurduğu ve ikilinin "Çin-İngiltere ilişkilerinde altın bir dönem inşa ediyoruz" diyerek birlikte poz verdiği ortaya çıktı.

Savcılara göre Cai, İngiltere'ye ait gizli bilgileri ele geçirmeyi hedefleyen geniş kapsamlı bir istihbarat operasyonunun başındaydı ve parlamentoda görev yapan araştırmacı Christopher Cash ile Çin'deki İngiliz öğretmen Christopher Berry'nin faaliyetlerini yönlendiriyordu.

Her ikisi de suçlamaları reddetti ve kendilerine karşı açılan dava, hükümetin Çin'i 'düşman' olarak etiketlemeyi reddetmesi üzerine geçen ay duruşma arifesinde düştü.

Nisan 2019, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştırNisan 2019, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

PEKİN'DEN AÇIKLAMA

Pekin Belediye Hükümeti Dışişleri Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Andrew, ÇKP'nin en kıdemli üyelerinden biri ve Başkan Xi Jinping'in yakın müttefiki olan Cai ile dükün İngiltere'nin ticaret elçisi olduğu dönemde bir araya geldi.

İlk görüşme, Mayıs 2018'de, ÇKP heyetinin liderliğinde Birleşik Krallık'a yaptığı beş günlük iyi niyet ziyareti sırasında gerçekleşti. Cai ayrıca Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon ve o dönemde İşçi Partisi lideri olan Jeremy Corbyn ile de bir araya geldi.

Prens ve Cai, ertesi ay Andrew'un Çin ziyareti sırasında Pekin'e uğramasıyla tekrar birbirlerini selamladılar.

Nisan 2019'da ikili yeniden Çin'de bir araya geldi. Cai, dükün dönüş ziyaretini "Çin-İngiltere ilişkilerinde ortaklaşa bir altın çağ inşa etme" olarak nitelendirdi ve bunun "iki hükümet ile halkları arasında ortak bir anlayış haline geldiğini" söyledi.

Dış İlişkiler Ofisi'nin aktardığına göre Andrew ise övgü dolu bir yanıt vererek Pekin'in "yenilikçilik ve girişimcilikteki açık üstünlüklerini" övdü ve "daha fazla iş birliği alanı keşfetmek için Pekin ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu" ifade etti.

Kral Charles Çinli casus skandalına karıştı! Prens Andrew ile Windsor Kalesi’nde gizli görüşmeKral Charles Çinli casus skandalına karıştı! Prens Andrew ile Windsor Kalesi’nde gizli görüşme

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Afrika İş Forumu'nda yatırımcılara çağrı: Kapımız herkese açık
PKK elebaşı Abdullah Öcalan kafa karıştırdı... Kandil ağzıyla "umut hakkı" çıkışı: Devletin bu bagajı kaldırması lazım
Ekosistemin çöküşü: Ekrem İmamoğlu "susarak" yırtmayı deneyecek! | Mansur Yavaş biliyordu: Seni alacaklar Ekrem!
Türkiye'nin NTE üretimindeki hedefi dünyada ilk 5! Beylikova'da bir ilk
CANLI ANLATIM | Can Holding soruşturmasında yeni dalga! 35 şüpheliye gözaltı kararı: Aralarında Kenan Tekdağ da var
ASGARİ ÜCRETTE İLK SİNYAL! İpucu "bütçeden" geldi! Yüzde kaç artış bekleniyor?
YPG/SDG elebaşı Abdi’den bir çelişkili açıklama daha! Hem “Şara ile anlaştık” dedi hem eyalet mesajı verdi
Burcu Köksal AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt verdi CHP yönetimini topa tuttu
Emeklinin ocak zammı için yeni ipucu: Merkez'in anketi geldi... Kim ne alacak?
Rojin Kabaiş'in not defterinden çıkan isim! Soruşturma KKTC'ye uzandı... İnternet aramasında neler var?
Ne F-35 ne Rafale! İspanya’nın KAAN tercisi Alman basınında: Milli bir duruş
Bursa kurudu: Barajlar sıfırı gördü!
Memura farklı zam! Ocak zammı için yeni anket geldi TAKVİM maaşları hesapladı | Polis, öğretmen, doktor, hemşire en düşük maaş...
Barış Özbay 3 yıl sonra evden çıktı traş oldu banyo yaptı: "Kendimi yormam ama olursa da yok demem"
Yüzde 29,3'lük artış! Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
CANLI ANLATIM | Refah Sınır Kapısı ne zaman açılacak? Hamas'tan esir açıklaması: Gecikmeden İsrail sorumlu
Trump Putin'i aradı! Alaska'dan sonra yeni zirve Macaristan'da mı? Viktor Orban'dan açıklama
Paramount Hotel iddialarına kara para soruşturması: Kayyum atandı Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Listede Sezgin Baran Korkmaz da var
140 kilodan 85’e düşmüştü! Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı bakın şimdi ne halde
Aşk ve Gözyaşı'nın Zuhal'i Senan Kara’nın 18 yıllık eşi herkesi şaşırttı: Hercai’den tanıdık isim