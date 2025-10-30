Hollanda’da seçim çıkmazı! Kim kazandı kim kaybetti? Kimse birbirini koalisyonda istemiyor
Hollanda iki yıldır süren siyasi çıkmazın ardından sandık başına gitti fakat ilk sonuçlar erken seçimin ardından da hükümet kurmanın kolay olmayacağını gösteriyor. 38 yaşındaki D66 lideri Rob Jetten, güçlü bir çıkışla zaferi kaparken, aşırı sağcı Geert Wilders büyük oy kaybı yaşadı. Merkez sağ ve aşırı sağ arasındaki gerilim, ülkenin konut, azot kirliliği ve göçmen politikalarını çözmeye çalışacak koalisyon görüşmelerini belirsizleştiriyor. İşte seçimin kazananları ve kaybedenleri...
Hollandalılar iki yıldır devam eden siyasi felcin ardından dün sandık başına gitti. Görünüşe göre Hollanda'da hükümet kurmak yine kolay olmayacak.
Hollanda'da seçim, AFP
HOLLANDA'DA SİYASİ FELÇ DEVAM EDİYOR
Erken genel seçimde ırkçı lider Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV) ciddi oy kaybı yaşarken aşırı sağa oy veren seçmenin önemli bölümünün merkez sağa kaydığı görüldü. Henüz kesinleşmemiş ilk sonuçlara göre liberal eğilimli Demokratlar 66 (D66) ve aşırı sağ PVV yüzde 16,7'şer oy oranlarıyla seçimi başa baş tamamladı. 150 sandalyeli parlamentoda D66 ve PVV, 26'şar sandalye sahibi olacak.
Geert Wilders, Reuters
YEMİNLİ DÜŞMANLAR İLK İKİDE
Birinci ve ikinci olan merkezci liberal D66 ile aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) yeminli düşmanlar. D66 lideri Rob Jetten, seçim kampanyası sırasında PVV'nin ateşli savunucusu Geert Wilders'a karşı bir engel olarak kendini gösterdi. Wilders ise "Jetten'ın söylediği hiçbir şeye temelde katılmadığını" söyledi.
Wilders, EPA
İLK HAK EN BÜYÜK PARTİNİN
Hollanda geleneğine göre, en büyük parti koalisyon kurma konusunda ilk deneme hakkına sahip olur ve liderinin başbakan olması beklenir. Hiçbir ana akım parti Wilders ile iş birliği yapmak istemediği için bu konum Jetten'de gibi görünüyor. Bu görüşmeler başarısız olursa diğerler de deneme şansına sahip olacak. Dolayısıyla Hollanda'da önümüzdeki haftalar oldukça belirsiz.
Öncelikle partiler hangi partilerle koalisyon kurmaya hazır olduklarına karar vermek zorunda kalacak. Bu, ülkenin karmaşık konuları olan konut ve azot kirliliği krizlerini, aynı zamanda göçmen konusunu çözmeyi içeriyor.
Hollanda'da seçim, AFP
KİM KAZANDI KİM KAYBETTİ?
Peki seçimin kazananları ve kaybedenleri kimler?
Rob Jetten olası Hollanda Başbakanı olarak görülüyor. 38 yaşındaki D66 lideri, Leiden'deki coşkulu kalabalığa "Başardık" diye bağırdı.
İlk sonuçlara göre 26 sandalye öngören D66, şaşırtıcı bir son hamlenin ardından şimdiye kadarki en iyi sonucunu elde etme ve Hollanda'nın en büyük partisi olma yolunda ilerliyor.
Jetten 2023 seçimlerinde D66, çarşamba gününe göre 17 sandalye daha az olmak üzere sadece dokuz sandalye kazanmıştı. Seçim gecesi gazetecilere hitap eden Jetten, sonuçların tarihi nitelikte olduğunu belirterek "Sadece Hollanda'ya değil, tüm dünyaya popülist ve aşırı sağcı hareketleri yenmenin mümkün olduğunu gösterdik" dedi.
Hollanda'da seçim, AFP
SEÇİMİ KAYBETTİ İSTİFA ETTİ
Frans Timmermans, Hollanda solunun yüzü olmak ve yeşil-sosyalist ortak bir zafere liderlik etmek için 2023 yazında Avrupa Komisyonu'ndaki üst düzey görevinden ayrılmıştı. Çarşamba günü ikinci kez başarısız oldu. Tahminlere göre önde gelen sol eğilimli partiler -YeşilSol-İşçi ittifakı ve Sosyalist Parti (SP)- zemin kaybetti.
En büyük muhalefet partisi, Hollanda tarihinin en sert sağcı hükümetiyle ve bunun getirdiği siyasi kaosla karşı karşıya kalmasına rağmen seçmenleri kendisine destek vermeye ikna edemedi, hatta sandalye bile kaybetti.
Yeşil-Sol-İşçi Partisi'nin lideri Frans Timmermans, çarşamba günü Hollanda'da yapılan seçimlerde hayal kırıklığı yaratan sonuçların ardından ittifakın liderliğinden istifa edeceğini duyurdu.