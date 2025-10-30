Hollanda’da seçim çıkmazı! Kim kazandı kim kaybetti? Kimse birbirini koalisyonda istemiyor

Wilders, EPA

İLK HAK EN BÜYÜK PARTİNİN

Hollanda geleneğine göre, en büyük parti koalisyon kurma konusunda ilk deneme hakkına sahip olur ve liderinin başbakan olması beklenir. Hiçbir ana akım parti Wilders ile iş birliği yapmak istemediği için bu konum Jetten'de gibi görünüyor. Bu görüşmeler başarısız olursa diğerler de deneme şansına sahip olacak. Dolayısıyla Hollanda'da önümüzdeki haftalar oldukça belirsiz.

Öncelikle partiler hangi partilerle koalisyon kurmaya hazır olduklarına karar vermek zorunda kalacak. Bu, ülkenin karmaşık konuları olan konut ve azot kirliliği krizlerini, aynı zamanda göçmen konusunu çözmeyi içeriyor.