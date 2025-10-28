Hem katil hem yolsuz! Enfeksiyon oyunu boşa gitti: Netanyahu haftada dört kez hakim karşısına çıkacak.

Netanyahu, Takvim Fotoğraf Arşivi

HAFTADA 4 KEZ MAHKEMEYE ÇIKACAK

Mahkemede daha önce haftada 2 ya da 3 oturum düzenlediği belirtilen haberde, duruşmaları gelecek aydan itibaren haftada dörde çıkarılacağı belirtildi.

Netanyahu'nun savunma heyetinin haftada dört oturuma karşı çıktığı ve celse sayısının azaltılması yönündeki taleplerinin yargı tarafından reddedildiği kaydedildi.

Yedioth Ahronot, Mahkeme Başkanı Rivka Friedman Feldman'ın, Netanyahu'nun dört oturumdan üçüne katılması yönündeki savunma heyetinin talebini de reddettiğini aktardı.