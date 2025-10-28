PODCAST CANLI YAYIN

Hem katil hem yolsuz! Enfeksiyon oyunu boşa gitti: Netanyahu haftada dört kez hakim karşısına çıkacak.

İsrail Başbakanı Netanyahu, görevdeyken yargılanan ilk başbakan olarak tarihe geçti. ‘1000’, ‘2000’ ve ‘4000’ adlı üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla haftada dört duruşmada hakim karşısına çıkacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu aleyhinde açılan yolsuzluk davaları kapsamında, haftada dört oturumda mahkemeye çıkacak.

Devlet televizyonu KAN'ın haberinde konuyla ilgili bilgi verildi.

HAFTADA 4 KEZ MAHKEMEYE ÇIKACAK

Mahkemede daha önce haftada 2 ya da 3 oturum düzenlediği belirtilen haberde, duruşmaları gelecek aydan itibaren haftada dörde çıkarılacağı belirtildi.

Netanyahu'nun savunma heyetinin haftada dört oturuma karşı çıktığı ve celse sayısının azaltılması yönündeki taleplerinin yargı tarafından reddedildiği kaydedildi.

Yedioth Ahronot, Mahkeme Başkanı Rivka Friedman Feldman'ın, Netanyahu'nun dört oturumdan üçüne katılması yönündeki savunma heyetinin talebini de reddettiğini aktardı.

HEM KATİL HEM YOLSUZ

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.

ENFEKSİYON BAHANESİ

Netanyahu geçtiğimiz haftalarda solunum yolu enfeksiyonu bahanesiyle yolsuzluk davası için çıktığı mahkemeden kaçtı. Netanyahu'nun solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği ve doktor tavsiyesiyle bugün tüm programlarını iptal ederek evde dinlendiği iddia edildi.

