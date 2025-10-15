Yolsuzluk davasına çıkacaktı: Netanyahu hastalık bahanesiyle mahkemeden kaçtı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yolsuzluk suçlamalarıyla yeniden mahkemeye çıkmıştı. Solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini iddia eden Netanyahu, mahkemeyi erteletmeyi başardı.
HASTALIK BAHANESİYLE MAHKEMEDEN KAÇTI
Netanyahu'nun hastalanması nedeniyle bugün dinleneceği ve programlarını iptal ettiği bildirildi.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, solunum yolu enfeksiyonu geçiriyor.
Açıklamada, solunum yolu enfeksiyonunun Netanyahu ve çevresine tehdit oluşturmadığı belirtilerek İsrail Başbakanı'nın doktor tavsiyesi üzerine bugün programlarını iptal ettiği ve evde dinlendiği kaydedildi.
DURUŞMAYI İPTAL ETTİRDİ
İsrail basınına göre, Netanyahu, bu sabah Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde, yolsuzluk davasına ilişkin ifade verirken hastalığından şikayet ederek bugünkü duruşmanın iptalini talep etti.
Saat 16.30'da devam etmesi beklenen duruşma mahkemenin talebi kabul etmesi üzerine iptal edildi.
Dün Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli esirlerle görüşen Netanyahu'nun, bugün hastalık nedeniyle programlarını iptal etmesi, "sorumsuzluk" şeklinde eleştirilere neden oldu.
"HASTAYSA NİYE SİYASİ ŞOV YAPIYOR"
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu, "Eğer hastaysa neden siyasi şov yapmak uğruna esirleri ziyaret etmeye kalktı." şeklinde eleştirildi.
Gazze'deki İsrailli esir yakınlarının, daha önce tüm ateşkes müzakerelerini baltalayan Netanyahu'ya yönelik eleştirilerini, ateşkesin ardından da şiddetli bir şekilde sürdürmesi dikkati çekiyor.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması nedeniyle hükümet ortağı aşırı sağcıların da eleştirilerinin hedefi olmuştu.
TRUMP AF ÇAĞRISI YAPMIŞTI
ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü Gazze ateşkesi için Mısır'daki zirveye gitmeden önce İsrail Parlamentosu Knesset'te yaptığı konuşmada, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a af çağrısında bulunmuştu.
Trump, pazartesi günü "Netanyahu'yu affedin" çağrısını yineleyerek, yıllardır kendisini takip eden bu davaların kapanmasının zamanının geldiğini söylemişti.