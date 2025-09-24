Gazzeli gazeteci Başkan Erdoğan’ın cesaretini yazdı: “Sadece bu başkan İsrail’in suçlarını ifşa edebilir”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda İsrail'in Gazze'deki soykırımını bir kez daha dünyaya haykırdı ve tarihi bir konuşma yaptı. Başkan Erdoğan'ın cesur konuşmasının ardından Gazzeli bir gazeteci "Sadece bu başkan, İsrail'in bize karşı işlediği suçları bu cesur şekilde ifşa edebilir.." ifadelerini kullandı.