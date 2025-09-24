PODCAST CANLI YAYIN

Gazzeli gazeteci Başkan Erdoğan’ın cesaretini yazdı: “Sadece bu başkan İsrail’in suçlarını ifşa edebilir”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nda 15. kez yaptığı konuşmada bir kez daha mazlumların yanında olduğunu dünyaya haykırdı. Başkan Erdoğan BM kürsüsünde Filistin için bulunduğunu söyleyip İsrail soykırımını vurgularken Gazzeli gazeteci Motasem A Dalloul, Başkan’ın cesaretini yazdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda İsrail'in Gazze'deki soykırımını bir kez daha dünyaya haykırdı ve tarihi bir konuşma yaptı. Başkan Erdoğan'ın cesur konuşmasının ardından Gazzeli bir gazeteci "Sadece bu başkan, İsrail'in bize karşı işlediği suçları bu cesur şekilde ifşa edebilir.." ifadelerini kullandı.

GAZZELİ GAZETECİ BAŞKAN ERDOĞAN'IN CESARETİNİ YAZDI

Gazzeli gazeteci Motasem A Dalloul, Başkan Erdoğan'ın BM kürsüsünde İsrail'in Gazze'deki soykırımını fotoğraflarla dünyaya gösterdiği anları paylaştı ve "Sadece bu başkan, İsrail'in bize karşı işlediği suçları bu cesur şekilde ifşa edebilir." notunu yazdı.

15. KEZ MAZLUMUN YANINDA

Başkan Erdoğan BM kürsüsündeki 15. Konuşmasında İsrail'in Gazze'deki soykırımını bir kez daha dünyaya haykırdı.

Sözlerine "Biz bugün bu kürsüde sesi kısılmak istenen Filistin halkının tercümanıyız" ifadeleriyle başlayan Erdoğan, Gazze'deki soykırımı anlatan 3 fotoğrafı kürsüden gösterdi. "İçim kan ağlıyor" diyen Başkan Erdoğan, "Avrupa'da bir çocuğa diken batsa yürekler yanıyor; ama Gazze'de, çocukların elleri, kolları, bacakları anestezisiz ampute ediliyor" dedi.

Erdoğan dünya liderlerine tarihi bir çağrı yapıp "Gün bugündür. Gazze için insanlık görevinizi yerine getirin" şeklinde konuştu. İsrail'in mutlaka hesap vermesi gerektiğini dile getiren Erdoğan "Dünya 5'ten büyüktür. Daha adil bir dünya mümkün" hakikatini yineledi.

