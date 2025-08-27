PODCAST CANLI YAYIN

Gazze'de soykırım Batı Şeria'da sistematik işgal! Katil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: "Filistin devletini kurdurmayacağız"

İsrail yer yüzünün gördüğü en aşağılık ve sistematik soykırımlardan birine imza atıyor. Gazzelileri açlığa mahkum edip bombalarla şehit eden Netanyahu yönetimi Batı Şeria'yı komple işgale hazırlanıyor. Sapkın Yahudilerin, Filistinlilerin topraklarını çalmasını destekleyen Netanyahu Batı Şeria için "İsrail toprağı" deyip "Filistin devletinin kurulmasını engellemeye" devam edeceklerini söyledi. Nitekim işgalin bir parçası olarak da ekili araziler tahrip edildi, zeytin ağaçları kökünden söküldü. Bazı Batılı ülkelerin Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlandığı bildirmesi üzerine İsrail'in daha da azıttığı görüldü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gazze'de soykırım Batı Şeria'da sistematik işgal! Katil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: "Filistin devletini kurdurmayacağız"

Filistin toprakları 7 Ekim 2023'ten bu yana insanlık tarihinin gördüğü en korkunç katliamlara sahne oluyor. Gazze'de sistematik bir soykırım işleyen İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki işgal faaliyetlerine hız verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Filistin devletinin kurulmasını engellemeye" devam edeceklerini belirterek, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına destek verdi.

Katil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: ʺFilistin devletini kurdurmayacağızʺKatil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: ʺFilistin devletini kurdurmayacağızʺ


BATI ŞERİA'YA "İSRAİL TOPRAĞI" DEDİ!

Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da 17 yeni yerleşim biriminin inşasına onay verilmesi dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı açıklamaları aktardı.

Netanyahu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin, "İsrail halkı, evlatlarımızın kahramanlığına güveniyor. Yahuda ve Samiriye (Batı Şeria) dahil tüm İsrail topraklarını biz koruyoruz." dedi.

Katil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: ʺFilistin devletini kurdurmayacağızʺKatil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: ʺFilistin devletini kurdurmayacağızʺ


"FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASINI ENGELLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Batı Şeria'da 17 yeni yerleşim biriminin inşası ve bölgenin ilhakı konusunda Netanyahu, "25 yıl önce köklerimizi derinleştireceğimize söz vermiştim, bunu birlikte yaptık. Filistin devletinin kurulmasını engelleyeceğimizi söyledim, bunu da birlikte yapıyoruz." diye konuştu.

Netanyahu, İsrail'in Batı Şeria'da egemenlik kurmaya her zamankinden daha yakın olduğu yönünde açıklamalarda bulunurken, konuya ilişkin ayrıntıya yer vermedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu,işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait birçok yapıyı yıktı ve ekili arazilere zarar verdiİsrail ordusu,işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait birçok yapıyı yıktı ve ekili arazilere zarar verdi


BATI ŞERİA'DA SİSTEMATİK İŞGAL

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri gözaltına alırken, Filistinlilere ait birçok yapıyı yıktı ve çok sayıda yapı için de yıkım emri verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu salı akşamı Batı Şeria'nın güney ve kuzeyinde eş zamanlı baskınlar düzenledi.

İsrail ordusu, Beytüllahim'in güneybatısında yer alan El-Ceba köyünde Filistinlilere ait bir tarım kulübesini yıktı.

İsrail ordusu,işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait birçok yapıyı yıktı ve ekili arazilere zarar verdiİsrail ordusu,işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait birçok yapıyı yıktı ve ekili arazilere zarar verdi

EKİLİ ARAZİLERİ TAHRİP EDİP ZEYTİN AĞAÇLARINI SÖKTÜLER

Ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Kudüs'ün kuzeydoğusundaki İşaviye beldesinde de Filistinlilere ait bir kulübeyi yıkan İsrail ordusu, ayrıca ekili araziyi buldozerlerle tahrip etti, zeytin ağaçlarını da söktü.

Nablus'un doğusundaki Beyt Furik beldesinde ise en az 20 tarım kulübesinin sahiplerine yıkım tebligatı verilirken, aktivist Sair Hannuni, sayının daha da artabileceğini belirtti.

Beytüllahim şehrinin batısındaki Husan beldesinde Filistinlilere ait dükkanların sahiplerine de yıkım emri verildiği bildirildi.

İsrail ordusu,işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait birçok yapıyı yıktı ve ekili arazilere zarar verdiİsrail ordusu,işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait birçok yapıyı yıktı ve ekili arazilere zarar verdi

İsrail ordusunun El-Ceba köyünde düzenlediği baskında iki kardeşi gözaltına alırken, El-Halil'in doğusundaki İmneyzel köyünde de iki kardeşin evlerinin aranmasının ardından gözaltına aldı.

Cenin'in batısındaki El-Yamun beldesine çok sayıda araçla baskın yapan İsrail askerleri, bir eve baskın düzenledi ve eşyaları tahrip etti.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 800'ü geçerken, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk olmak üzere 794 Filistinli hayatını kaybetti.

Reuters muhabiri İsrail’in gazeteci katliamının ardından istifa etti: Batı medyası göz yumuyorReuters muhabiri İsrail’in gazeteci katliamının ardından istifa etti: Batı medyası göz yumuyor
Avrupada istifa dalgası! İşgalci İsrailin Gazze katliamı koltuk boşalttı | Çok sayıda bakan ve siyasetçi görevden ayrıldıAvrupada istifa dalgası! İşgalci İsrailin Gazze katliamı koltuk boşalttı | Çok sayıda bakan ve siyasetçi görevden ayrıldı
Türkiyeden soykırımcı İsrailin Suriyedeki saldırılarına peş peşe tepki: Katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyorTürkiyeden soykırımcı İsrailin Suriyedeki saldırılarına peş peşe tepki: Katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gazze'de soykırım Batı Şeria'da sistematik işgal! Katil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: "Filistin devletini kurdurmayacağız"
Memur ve emeklilere 2026-2027 zam oranları belli oldu: Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 16,88’e çıkabilir
Türkiye'den soykırımcı İsrail'in Suriye'deki saldırılarına peş peşe tepki: Katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor
Memura en az 57 bin TL | Mesleklere göre yeni maaşlar! Takvim.com.tr hesapladı
Ahlat'taki Cumhur Zirvesi'nin arka planı! Bahçeli Başkan Erdoğan'a Kardeşlik Türküsü ve Canların Türküsü'nü dinletti | DEM'le manidar temas
Avrupa'da istifa dalgası! İşgalci İsrail'in Gazze katliamı koltuk boşalttı | Çok sayıda bakan ve siyasetçi görevden ayrıldı
Hakem Kurulu son sözü söyledi! Memura "yüzde 11 + 7" teklifi değişmedi: 2027'ye 1 puan iyileştirme | 58 maddede uzlaşı, taban aylıklara +1000
Tuba Ünsal’dan taciz itirafı: “Benim de başıma geldi''
Cem Öğretir ve Gürgen Öz ''Müge Anlı ile Güven Bana''ya damga vurdu
Ankara "Kılıç kınından çıkar" dedi... Şara YPG'nin "özerklik" hayallerine toprak attı: SDG ayrı Kürtler ayrı, bölünme kabul edilemez
FETÖ'cülerden peş peşe "Adil Öksüz" itirafı! Hücre evlerinden mahrem imamlara...
Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'te "terörsüz Türkiye" uyarısı! "Yönünü Türkiye'ye ve Şam'a dönen kazanacak" | Kılıç çıkarsa kelama yer kalmaz
Reuters muhabiri İsrail’in gazeteci katliamının ardından istifa etti: Batı medyası göz yumuyor
Devlet Bahçeli'den "Zafer" ateşiyle terörsüz Türkiye mesajı: Altın fırsat heba edilmemeli
ABD ile Fransa arasında Filistin krizi! Washington üstü kapalı tehdit etti Paris resmen “Size düşmez” dedi
"Derin" operasyon! Halit Yukay'ın cansız bedenini çıkarmaya yönelik çalışmalar başladı | TCG Işın devrede
Mourinho'dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun
Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı!
DEM Parti 8. kez İmralı yolunda! Tarih belli oldu... Öcalan TBMM'deki komisyon için ne diyor?
Trump şimdi de Kore siyasetine el attı! Güney liderine Kuzey liderini övdü: Beyaz Saray’da ilginç dakikalar