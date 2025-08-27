Gazze'de soykırım Batı Şeria'da sistematik işgal! Katil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: "Filistin devletini kurdurmayacağız"

Filistin toprakları 7 Ekim 2023'ten bu yana insanlık tarihinin gördüğü en korkunç katliamlara sahne oluyor. Gazze 'de sistematik bir soykırım işleyen İsrail , Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki işgal faaliyetlerine hız verdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu , "Filistin devletinin kurulmasını engellemeye" devam edeceklerini belirterek, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına destek verdi.

Netanyahu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin, "İsrail halkı, evlatlarımızın kahramanlığına güveniyor. Yahuda ve Samiriye (Batı Şeria) dahil tüm İsrail topraklarını biz koruyoruz." dedi.

Katil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: ʺFilistin devletini kurdurmayacağızʺ BATI ŞERİA'YA "İSRAİL TOPRAĞI" DEDİ! Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria 'da 17 yeni yerleşim biriminin inşasına onay verilmesi dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı açıklamaları aktardı.

Katil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: ʺFilistin devletini kurdurmayacağızʺ





"FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASINI ENGELLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Batı Şeria'da 17 yeni yerleşim biriminin inşası ve bölgenin ilhakı konusunda Netanyahu, "25 yıl önce köklerimizi derinleştireceğimize söz vermiştim, bunu birlikte yaptık. Filistin devletinin kurulmasını engelleyeceğimizi söyledim, bunu da birlikte yapıyoruz." diye konuştu.

Netanyahu, İsrail'in Batı Şeria'da egemenlik kurmaya her zamankinden daha yakın olduğu yönünde açıklamalarda bulunurken, konuya ilişkin ayrıntıya yer vermedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.