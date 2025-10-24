PODCAST CANLI YAYIN

Gazze’de iş makinelerinde Türk bayrağı dalgalandı! Soykırımcı İsrailli yetkililer panik yaşadı

Gazze'ye yardımların ulaşması ve koordinasyonuna kadar, alt yapı çalışmalarında öncü olan Türkiye, İsrail'de rahatsızlık yaratıyor. Gazze halkı ise Türk askerini görmek istiyor...

Giriş Tarihi:
Gazze’de iş makinelerinde Türk bayrağı dalgalandı! Soykırımcı İsrailli yetkililer panik yaşadı

Katiller ordusu İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'de enkaz kaldırma çalışmalarında bulunan iş makinelerinde, su tankerlerinde Türk bayrağının dalgalanması paniğe neden oldu. İsrail yayın organları, Gazze'de Türk bayraklarını görmenin İsrail için stratejik başarısızlık olduğunu yazdı.

The Jerusalem Post, buldozerlerde Türk bayraklarının yer almasına işaret ederek bunun "tam anlamıyla felaket olduğunu duyurdu. Haaretz de, Netanyahu'nun skandallarla dolu adımlar attığını belirtti. İsrailli Bakan Meirav Cohen, "Netanyahu'nun bahsettiği mutlak zafer nerede?" dedi.

İKİ BİRİM OLUŞTURULDU

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak için "Niyet Belgesi"ni imzalaması sonrasında Gazze'de oluşturulacak görev gücü şekillenmeye başladı. Gazetecilerin, Gazze Görev Gücünde, Niyet Belgesi'nin 4 imzacısından biri olan Türkiye'nin yer alıp almayacağına ilişkin sorularını cevaplayan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, muhataplarla temasların devam ettiğini söyledi. Acil insani yardımın bölgeye ulaştırılması ve yıkılan altyapının yeniden inşa edilmesinin öncelikli olduğunu ifade eden kaynaklar, Gazze'de ateşkesin ardından iki birim oluşturulduğunu ifade etti.

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gazze görev gücünün kurulmasına yönelik olarak Sivil- Asker Koordinasyon Merkezi tesis edildi. Kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklarına devam ediyor. Türkiye ateşkes anlaşmasının 4 garantör ülkesinden biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askeri istişareleri sürdürüyor" dedi.

Siyonist İsrail’in Batı Şeria planına Türkiye dahil 15 ülkeden tepkiSiyonist İsrail’in Batı Şeria planına Türkiye dahil 15 ülkeden tepki

