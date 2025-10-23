Siyonist İsrail’in Batı Şeria planına Türkiye dahil 15 ülkeden tepki

Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Cibuti, Umman, Gambiya, Filistin, Katar, Kuveyt, Libya, Malezya, Mısır ve Nijerya'nın yanı sıra Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da ve yasa dışı yerleşim bölgelerinde sözde "İsrail egemenliğini" dayattığı iki yasa tasarısını onaylamasını en güçlü şekilde kınadı.

Ortak yazılı açıklamada, söz konusu adımların uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı ve İsrail'in tek taraflı uygulamalarının bölgedeki barış ve istikrarı tehdit ettiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "İsrail Parlamentosu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'da ve İsrail'in yasa dışı sömürgeci yerleşimlerinde sözde 'İsrail egemenliği' dayatmayı amaçlayan iki yasa tasarısını onaylamasını, uluslararası hukukun ve özellikle, 1967 yılından bu yana Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarının demografik yapısını, karakterini ve statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm İsrail uygulamalarını kınayan 2334 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının, ayrıca İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin yasa dışılığını ve Batı Şeria'da yerleşim inşası ile ilhak tedbirlerinin geçersizliğini teyit eden Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) istişari görüşünün açık bir ihlali olarak en güçlü şekilde kınamaktadır. Taraflar, İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hiçbir egemenliği bulunmadığını bir kez daha teyit etmektedir." ifadelerine yer verildi.