Gazze'de insanlık su altında kaldı! Çocuklar derme çatma kamplarıyla açıkta kaldı
Gazze 2 yılı aşkın süre terörist İsrail’in soykırımına maruz kaldı. Şimdi de bu acıya sel baskını eklendi. Çocukların dizlerine kadar yükselen suda yardım beklediği, çadırların çamur altında kaldığı görüldü.
Giriş Tarihi:
Gazze 2 yılı aşkın süre terörist İsrail'in soykırımına maruz kaldı. Şimdi de bu acıya sel baskını eklendi. Çocukların dizlerine kadar yükselen suda yardım beklediği, çadırların çamur altında kaldığı görüldü.