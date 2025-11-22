Frida Kahlo’nun eseri 54,7 milyon dolarla rekor fiyata satıldı

Meksikalı ünlü ressam Frida Kahlo'nun tablosu 54,7 milyon dolara satılarak bir kadın sanatçıya ait en yüksek fiyata satılan eser olarak tarihe geçti.

Müzayede evi Sotheby's, 1940'lardan kalma tablonun iki koleksiyoncu arasında çekişmeli geçen açık artırmanın ardından satıldığını belirtti. Rüya (Yatak) anlamına gelen 'El sueño (la cama)' isimli eserde Kahlo, dinamitle birbirine dolanmış bir iskeletin altında uyurken resmediliyor. Eser, aynı zamanda bir Kahlo eserine ödenen en yüksek fiyat rekorunu da kırdı.