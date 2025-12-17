PODCAST CANLI YAYIN

Filistin'den ABD'ye İsrail'e müdahale çağrısı

Filistin yönetimi, Gazze’de ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve insani krizin derinleşmemesi için ABD’ye ve uluslararası topluma çağrıda bulundu. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Trump’ın Gazze planının başarısı için Washington’un İsrail’e baskı yaparak saldırıları durdurması, yardımların bölgeye girişini sağlaması ve Batı Şeria’daki yeni yerleşim kararlarını engellemesi gerektiğini söyledi.

Filistin'den ABD'ye İsrail'e müdahale çağrısı

Filistin, ABD yönetimine ve uluslararası topluma, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi planının başarısını sağlamak için etkili bir şekilde müdahale ederek İsrail'in saldırılarını durdurmaları çağrısında bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, meselelerin daha tehlikeli, karmaşık ve iç içe geçmiş bir hal aldığını, bu nedenle Trump'ın barış ve istikrar planına uygun olarak istikrarın sağlanmasına yönelik herhangi bir vizyonun başarılı olabilmesi için etkili bir Amerikan müdahalesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

BATI ŞERİA'DAKİ YERLEŞİMLERE TEPKİ

İsrail'in uluslararası meşruiyete ve uluslararası hukuka aykırı olan yerleşim ihlallerine son vermesi gerektiğini vurgulayan Ebu Rudeyne, İsrail'in son günlerde ilgili BM kararlarını açıkça ihlal ederek Batı Şeria'da 19 yeni yerleşim yeri inşa etmeyi onayladığına dikkati çekti.

ABD'YE İSRAİL'E MÜDAHALE ÇAĞRISI

Uluslararası topluma, özellikle de ABD'ye, yerinden edilmiş insanların giderek artan acılarını durdurmak için İsrail yetkililerine baskı yaparak, prefabrik evler ve çadırlar da dahil olmak üzere insani yardımların Gazze Şeridi'ne girmesine izin vermelerini sağlamaları çağrısında bulunan Ebu Rudeyne, bölgenin içinde bulunduğu zorlu hava koşulları sonucu yıpranmış çadırların sular altında kaldığına ve sınır kapıları açılarak yardımların acilen ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Ebu Rudeyne, İsrail'in, şiddeti ve gerilimi durdurmaya yönelik uluslararası çabalara zarar veren politikalarının, "İsrailli yetkililerin görmezden gelmekte ısrar ettiği uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuku korumak için" ciddi çabalar gerektirdiğini kaydetti.

GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmiş, Trump'ın planı 18 Kasım'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da tasdik edilmişti.

Trump, bir süre önce yaptığı açıklamada, planın ikinci aşamasına kısa bir süre içinde geçileceğini kaydetmiş, plan kapsamında "Gazze Barış Kurulu"nda görev yapacak üyeleri 2026 yılının başında açıklayacaklarını belirtmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Ateşkes anlaşmasının birinci aşamasının ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken, özellikle bölgeye konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü ve Gazze'nin yönetimi konusundaki tartışmalar devam ediyor.

