FDA duyurdu! ABD'de Listeria bakterisi salgını: 6 kişi öldü, 25 kişi hastaneye kaldırıldı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), önceden pişirilip paketlenmiş hazır makarnadan bulaşan listeria bakterisi nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
NBC News'den Kate Reilly'nin haberine göre, FDA konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülke genelinde 18 eyalette listeria vakalarının kaydedildiğini duyurdu. FDA, 18 eyalette bakteri bulaşan 27 kişiden 25'inin hastaneye kaldırıldığını, 6 kişini hayatını kaybettiğini açıkladı.

FDA, ilk olarak Haziran ayında duyurulan salgının, Nate's Fine Foods tarafından tedarik edilen makarnalarını geri çağırmasına neden oldu. Listeria, birçok gıdayı kirletebilen bir bakteridir. Listeria salgınına yol açan paket makarnaların, sağlık riski nedeniyle piyasadan toplatıldığı aktarıldı. FDA tüketicilere "geri çağrılan gıdalar için buzdolaplarını ve dondurucularını iki kez kontrol etmelerini" tavsiye ediyor.

