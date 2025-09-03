Elon Musk xAI’daki Çinli mühendisi rakip firmaya bilgi sızdırmakla suçladı

Halihazırda Apple ve OpenAI'a karşı bir dizi dava açmış olan Elon Musk, şimdi de şirketindeki gizli bilgileri rakip yapay zeka firmasına sızdırmakla suçladığı Çinli bir mühendis nedeniyle mahkemeye başvuruda bulundu. Dava dosyasında Musk'ın şirketi xAI'da çalışan Xuechen Li adlı mühendisin Grok sohbet botuna yönelik gizli bilgileri kopyalayarak OpenAI'a sattığı öne sürüldü.

