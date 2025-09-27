Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı tatil için Türkiye’de! Boğaz’da kahvaltı yaptı İstanbul hayranlığını anlattı

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Steve Buscemi sevgilisi Karen Ho ile İstanbul'da tatil yaparken görüntülendi.

ÜNLÜ YILDIZ İSTANBUL'DA TATİL YAPTI

Rezervuar Köpekleri, Fargo ve Boardwalk Empire gibi birçok kült dizi ve filmde yer alan Buscemi, bir film projesi için İstanbul'a geldi.