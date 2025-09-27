PODCAST CANLI YAYIN

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı tatil için Türkiye’de! Boğaz’da kahvaltı yaptı İstanbul hayranlığını anlattı

Rezervuar Köpekleri, Fargo ve Boardwalk Empire gibi kült dizi ve filmlerde yer alan Steve Buscemi sevgilisi Karen Ho ile İstanbul’da tatil yaparken görüntülendi. İşte Buscemi’nin İstanbul tatili…

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Steve Buscemi sevgilisi Karen Ho ile İstanbul'da tatil yaparken görüntülendi.

ÜNLÜ YILDIZ İSTANBUL'DA TATİL YAPTI

Rezervuar Köpekleri, Fargo ve Boardwalk Empire gibi birçok kült dizi ve filmde yer alan Buscemi, bir film projesi için İstanbul'a geldi.

BOĞAZ'DA KAHVALTI

Kaldıkları otelde, Boğaz kıyısında kahvaltı yaparken görüntülenen Buscemi ve Ho, İstanbul hayranlıklarından söz etti.

Dünyaca ünlü oyuncu için otelin iki katlı, bahçeli, buhar banyolu 'Alya' adlı 70 metrekarelik suititin rezerve edildiği, çift gelmeden önce antialerjik buhar temizliği yapılan odaya anti alerjik yastıklar da konulduğu belirtildi.

Ünlü çift, kaldıkları otelin hamamına gittikten sonra tekne ile Boğaz turu yaptı.

