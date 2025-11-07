PODCAST CANLI YAYIN

BM’de Gazze toplantısı öncesi üst düzey katılım: Waltz “büyük destek” dedi

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, BM Güvenlik Konseyi’nin Gazze’ye uluslararası güç konuşlandırılması kararını oylaması öncesi düzenlenen üst düzey toplantıya katılımı “büyük destek” olarak nitelendirdi. Toplantıya, E10 üyeleri ile Türkiye, Mısır, Katar, Suudi Arabistan ve BAE temsilcileri de katılacak.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, BM Güvenlik Konseyi'nin "Gazze'ye uluslararası güç konuşlandırılması" kararını oylaması öncesi düzenlediği üst düzey toplantıya katılım "büyük destek" olarak yorumlandı. BM'den yapılan açıklamada, "E10" şeklinde bilinen BM Güvenlik Konseyi'nin seçilmiş üyeleri Cezayir, Danimarka, Yunanistan, Guyana, Pakistan, Panama, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve Somali temsilcileri üst düzey toplantıya katılacaklarını bildirdi. Ayrıca Türkiye, Mısır, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temsilcileri de toplantıda olacak" denildi.

