BM’de Gazze toplantısı öncesi üst düzey katılım: Waltz “büyük destek” dedi

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, BM Güvenlik Konseyi'nin "Gazze'ye uluslararası güç konuşlandırılması" kararını oylaması öncesi düzenlediği üst düzey toplantıya katılım "büyük destek" olarak yorumlandı. BM'den yapılan açıklamada, "E10" şeklinde bilinen BM Güvenlik Konseyi'nin seçilmiş üyeleri Cezayir, Danimarka, Yunanistan, Guyana, Pakistan, Panama, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve Somali temsilcileri üst düzey toplantıya katılacaklarını bildirdi. Ayrıca Türkiye, Mısır, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temsilcileri de toplantıda olacak" denildi.