Biden’dan sonra Trump da gaflara başladı! Canlı yayında kendisini överken ülkeleri karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump , selefi Joe Biden gibi gaflara başladı. Trump katıldığı bir radyo programında Ermenistan 'ı Arnavutluk 'la karıştırdı ve olanlar oldu.

Mark Levin'in programına telefonla bağlanan Trump, barışı sağlama çabaları dolayısıyla kendisini överken büyük bir gafa imza attı.

KENDİNİ ÖVERKEN ÜLKELERİ KARIŞTIRDI

Trump, "Bunlar, biliyorsunuz, çok şaşırtıcı, inanılmaz şeyler" dedikten sonra, yakın zamanda Azerbaycan-Ermenistan arasında Beyaz Saray'da imzalanan barış bildirgesinden bahsetmeye çalıştı ve Ermenistan'ı Arnavutluk ile karıştırırken "Azerbaycan'ı gördünüz. Arnavutluk'la 34-35 yıldır devam eden büyük bir olaydı. Bunu bir düşünün." dedi.