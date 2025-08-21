PODCAST CANLI YAYIN

Biden’dan sonra Trump da gaflara başladı! Canlı yayında kendisini överken ülkeleri karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz haftalarda Beyaz Saray’da liderlerini ağırladıktan sonra Azerbaycan ve Ermenistan’ı karıştırdı. Ermenistan’ı Arnavutluk ile karıştıran Trump, Azerbaycan’ın ise ismini söyleyemedi.

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden gibi gaflara başladı. Trump katıldığı bir radyo programında ErmenistanArnavutluk'la karıştırdı ve olanlar oldu.

Trump ve Paşinyan, EPATrump ve Paşinyan, EPA

TRUMP'TAN BÜYÜK GAF

Mark Levin'in programına telefonla bağlanan Trump, barışı sağlama çabaları dolayısıyla kendisini överken büyük bir gafa imza attı.

Trump, EPATrump, EPA

KENDİNİ ÖVERKEN ÜLKELERİ KARIŞTIRDI

Trump, "Bunlar, biliyorsunuz, çok şaşırtıcı, inanılmaz şeyler" dedikten sonra, yakın zamanda Azerbaycan-Ermenistan arasında Beyaz Saray'da imzalanan barış bildirgesinden bahsetmeye çalıştı ve Ermenistan'ı Arnavutluk ile karıştırırken "Azerbaycan'ı gördünüz. Arnavutluk'la 34-35 yıldır devam eden büyük bir olaydı. Bunu bir düşünün." dedi.

Trump ve Aliyev, AATrump ve Aliyev, AA

ERMENİSTAN'I UNUTTU AZERBAYCAN'IN ADINI SÖYLEYEMEDİ

Trump, Ermenistan'a yanlışlıkla "Arnavutluk" demekle kalmadı, aynı zamanda Azerbaycan'ın adını söylerken de tereddüt etti. Sonunda ülkenin telaffuzunu ("Aber... baijan" dedi) o kadar yanlış yaptı ki, bu yazının yazıldığı tarih itibarıyla The Mark Levin Show'un bölüm transkripti, Trump'ın "Arap veya Bhaijaan" dediğini gösteriyor.

