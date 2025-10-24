PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan Stoltenberg cevabı! Mevsim neyse onu ikram ediyoruz: Mısırsa mısır kestaneyse kestane

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Körfez turu dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını cevapladı. Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in anı kitabında kendisi ile yaptıkları görüşmeye ve Stoltenberg’e mısır ikram etmesine ilişkin Başkan Erdoğan "Zaten gelen misafirlerimize mevsim ne ise ona göre mısırsa mısır, kestaneyse kestane, hep ikramda bulunuruz." cevabını verdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan Stoltenberg cevabı! Mevsim neyse onu ikram ediyoruz: Mısırsa mısır kestaneyse kestane

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan Körfez turu dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Başkan Erdoğan Körfez turu dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını cevapladı, Takvim.com.trBaşkan Erdoğan Körfez turu dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını cevapladı, Takvim.com.tr

"MISIRSA MISIR KESTANEYSE KESTANE"

Başkan Erdoğan, eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in anı kitabında kendisi ile yaptıkları görüşmeye ve Stoltenberg'e mısır ikram etmesine ilişkin soruya şu cevabı verdi:

"Hatırlamaz olur muyum? Zaten gelen misafirlerimize mevsim ne ise ona göre mısırsa mısır, kestaneyse kestane, hep ikramda bulunuruz. Sayın Stoltenberg gerçekten NATO Genel Sekreterleri içerisinde olumlu yaklaşımları olan bir isimdi. Ailece misafirim olmuştu, Boğaz'da ailece gezi yaptığımız bir dostumuz, arkadaşımızdı. Bunlar sıradan olaylar değil. Diplomasinin gereği bu. Onun için de bu tür ilişkiler önem arz ediyor. Şu andaki Genel Sekreter arkadaşımız Mark Rutte ile de ilişkilerimiz gayet iyi. Sayın Stoltenberg'in bunları hatıratının içerisinde değerlendirmiş olması, ilişkilerimizin devamının ne kadar önemli olacağını göstermesi bakımından da isabetli olmuş. İnşallah ilk görüşmemizde bu kitabı da karşılıklı tahlil ederiz."

Stoltenberg'in anı kitabı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüStoltenberg'in anı kitabı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

STOLTENBERG'İN GÜNDEME DAMGA VURAN BAŞKAN ERDOĞAN ANISI

Stoltenberg'in ittifaka başkanlık ettiği süreçle ve Suriye, Rusya ve İsveç'le ilgili anlaşmazlıkları kaleme aldığı kitabında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili anıları gündeme damga vurdu.

Stoltenberg ve Başkan Erdoğan, Takvim Fotoğraf ArşiviStoltenberg ve Başkan Erdoğan, Takvim Fotoğraf Arşivi

Stoltenberg'in anılarında en çok dikkat çeken ise mısır detayı oldu. Başkan Erdoğan'ın tam Suriye konusunun ortasında "Genel Sekreter, mısır sever misin?" diye sorduğunu yazan Stoltenberg, o anları şöyle anlattı:

"Yüzümdeki şaşkın ifadeyi fark etmiş olmalı ki soruyu tekrarladı: 'Mısır sever misin? Şu an tam mısır mevsimindeyiz.'

'Mısır severim.' dedim.

'O zaman mısır yiyeceğiz.' dedi Erdoğan ve kapının yanındaki bir görevlisine işaret etti."

Başkan Erdoğan’ın Stoltenberg’i şaşkına çeviren mısır sorusu! Eski sekreter anılarını yazdı: Taliban’la pazarlık yapmak mümkünBaşkan Erdoğan’ın Stoltenberg’i şaşkına çeviren mısır sorusu! Eski sekreter anılarını yazdı: Taliban’la pazarlık yapmak mümkün
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Körfez turu sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı!
Başkan Erdoğan'dan Stoltenberg cevabı! Mevsim neyse onu ikram ediyoruz: Mısırsa mısır kestaneyse kestane
Vakıf Katılım
CHP'de gözler şaibeli kurultay davasında! Hangi senaryolar masada? Bölünme kaçınılmaz
D&R
CHP'li Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Merdan Yanardağ gözaltına alındı | FETÖ'den talimat terörle irtibat
İdefix
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını bugün açıklayacak!
CANLI | İzmir Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu her yerde aranıyor!
Kim bu 1940’lardan fırlayıp gelen yakışıklı dedektif? Louvre Müzesi soygunundan sonra gündeme damga vurdu
Siyonist Ben Gvir'den alçak çağrı: Filistinli esirler için idam istedi
İstanbullulara kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor: MGM, Valilik ve Bakanlık’tan peş peşe uyarılar geldi
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde 50 milyon dolarlık rüşvet skandalı ortaya çıktı: Belediye Başkan Yardımcısı tek tek anlattı!
Spor yazarları Fenerbahçe-Stuttgart maçını değerlendirdi
Kıdem ve ihbar ödemesine Ocak ayı zammı! Ne kadar artacak? Nasıl değişecek? İşte detaylar...
Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu: Birinci bölüm çok iyi oldu!
Üst düzey atamalar Resmî Gazete’de: Siber Güvenlik Başkanlığı’na Ümit Önal Atandı
Trump "Gazze'ye gideceğim" dedi! Batı Şeria açıklaması: İlhak olmayacak
Tarih belli oldu! Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek... Neler gündeme gelecek?
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız transferine Ronaldo engeli!