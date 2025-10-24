Başkan Erdoğan'dan Stoltenberg cevabı! Mevsim neyse onu ikram ediyoruz: Mısırsa mısır kestaneyse kestane

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan Körfez turu dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını cevapladı.
"MISIRSA MISIR KESTANEYSE KESTANE"
Başkan Erdoğan, eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in anı kitabında kendisi ile yaptıkları görüşmeye ve Stoltenberg'e mısır ikram etmesine ilişkin soruya şu cevabı verdi:
"Hatırlamaz olur muyum? Zaten gelen misafirlerimize mevsim ne ise ona göre mısırsa mısır, kestaneyse kestane, hep ikramda bulunuruz. Sayın Stoltenberg gerçekten NATO Genel Sekreterleri içerisinde olumlu yaklaşımları olan bir isimdi. Ailece misafirim olmuştu, Boğaz'da ailece gezi yaptığımız bir dostumuz, arkadaşımızdı. Bunlar sıradan olaylar değil. Diplomasinin gereği bu. Onun için de bu tür ilişkiler önem arz ediyor. Şu andaki Genel Sekreter arkadaşımız Mark Rutte ile de ilişkilerimiz gayet iyi. Sayın Stoltenberg'in bunları hatıratının içerisinde değerlendirmiş olması, ilişkilerimizin devamının ne kadar önemli olacağını göstermesi bakımından da isabetli olmuş. İnşallah ilk görüşmemizde bu kitabı da karşılıklı tahlil ederiz."
STOLTENBERG'İN GÜNDEME DAMGA VURAN BAŞKAN ERDOĞAN ANISI
Stoltenberg'in ittifaka başkanlık ettiği süreçle ve Suriye, Rusya ve İsveç'le ilgili anlaşmazlıkları kaleme aldığı kitabında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili anıları gündeme damga vurdu.