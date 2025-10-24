Başkan Erdoğan'dan Stoltenberg cevabı! Mevsim neyse onu ikram ediyoruz: Mısırsa mısır kestaneyse kestane

Stoltenberg ve Başkan Erdoğan, Takvim Fotoğraf Arşivi

Stoltenberg'in anılarında en çok dikkat çeken ise mısır detayı oldu. Başkan Erdoğan'ın tam Suriye konusunun ortasında "Genel Sekreter, mısır sever misin?" diye sorduğunu yazan Stoltenberg, o anları şöyle anlattı:

"Yüzümdeki şaşkın ifadeyi fark etmiş olmalı ki soruyu tekrarladı: 'Mısır sever misin? Şu an tam mısır mevsimindeyiz.'

'Mısır severim.' dedim.

'O zaman mısır yiyeceğiz.' dedi Erdoğan ve kapının yanındaki bir görevlisine işaret etti."