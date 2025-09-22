Aylar sonra bir ilk! Trump ve Musk ABD’li aktivist Kirk’in anma töreninde bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk (Ekran görüntüsü)

"ELON BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI"



Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'la ilgili büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim." ifadelerini kullanmıştı.

"BEN OLMASAM TRUMP KAYBEDERDİ"



Donald Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı.

İkili daha sonra birçok kez birbirinin aleyhinde açıklamalarda bulunmuştu.