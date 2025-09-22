PODCAST CANLI YAYIN

Aylar sonra bir ilk! Trump ve Musk ABD’li aktivist Kirk’in anma töreninde bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk aylar sonra bir araya geldi. Aylardır gerilimli bir kavgalı olan iki isim suikast sonucu öldürülen Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk anma töreninde yan yana oturarak sohbet etti. Beyaz Saray'ın sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Trump ve Musk’ın törende yan yana oturduğu bir kareye yer verilerek, "Charlie için" ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, aralarında geçen kavga ve gerilimden aylar sonra, suikast sonucu öldürülen Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk için düzenlenen anma töreninde yan yana oturarak sohbet etti.

Trump ile Musk arasındaki buzlar eridi mi?

İKİ İSİM EL SIKIŞIP SOHBET ETTİLER

ABD basınındaki haberlere göre, Arizona'nın Glendale kentinde düzenlenen anma töreninde, Trump ile Musk bir araya geldi. Görüntülerde Musk'ın, Trump'ın yanına oturmasının ardından ikilinin el sıkıştığı ve bir süre sohbet ettiği anlar dikkati çekti.

BEYAZ SARAY'DAN PAYLAŞIM

Beyaz Saray'ın sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Trump ve Musk'ın törende yan yana oturduğu bir kareye yer verilerek, "Charlie için" ifadeleri kullanıldı.

Musk da aynı platformdan "Charlie için" notuyla Trump ile sohbet ettiği bir anın fotoğrafını paylaştı.

İkilinin haziran ayında başlayan geriliminin ardından ilk kez kamuoyu önünde bir araya geldiği belirtiliyor.

TRUMP- MUSK KAVGASI

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

"ELON BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI"

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'la ilgili büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim." ifadelerini kullanmıştı.

"BEN OLMASAM TRUMP KAYBEDERDİ"

Donald Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı.

İkili daha sonra birçok kez birbirinin aleyhinde açıklamalarda bulunmuştu.

Aylar sonra bir ilk! Trump ve Musk ABD'li aktivist Kirk'in anma töreninde bir araya geldi
