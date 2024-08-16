Avrupa’dan sonra Asya’dan da ilk vaka haberi geldi! Maymun Çiçeği yayılıyor! Belirtileri neler? Nasıl bulaşıyor? Uzman isim uyardı: Çiçek aşısı olanlar hafif geçiriyor

2-4 HAFTA SÜRÜYOR

Maymun çiçeği virüsünün, daha çok orta ve batı Afrika'da rastlanılan, Orthopoxvirüs cinsine ait, insanlara genellikle enfekte bir kişi veya hayvanın cilt lezyonları ya da vücut sıvılarıyla doğrudan teması sonucu bulaşan zoonotik bir hastalık olduğunu söyleyen Dr. Özsevimli, dünyanın bu virüsün adını 2022 salgınıyla birlikte duyduğunu, genellikle 2-4 hafta süren belirtileri olan ve kendi kendini sınırlayan bir hastalık olduğunu açıkladı.

ÜLKEMİZDE VAKA YOK

Dr. Özsevimli, dünyada ve Türkiye'deki durumu şöyle değerlendirdi:

"1 Ocak 2022'den 31 Mart 2024'e kadar, 117 ülkeden DSÖ'ye 185 ölüm dahil olmak üzere toplam 95 bin 226 laboratuvarca doğrulanmış mpox vakası bildirilmiştir. 2024 Mart ayında toplam 466 yeni vaka bildirilmiş olup bu sayı bir önceki ay bildirilen yeni vaka sayısına göre düşüşü temsil etmektedir. Mart 2024'te en çok vaka Afrika Bölgesi'nden bildirilmiştir. Resmi açıklamalara göre maymun çiçeği virüsünün 2022 yılında Türkiye'de 1 kişide görüldüğü açıklanmıştı ancak şu an için Türkiye'de bildirilmiş bir maymun çiçeği vakası bulunmamaktadır."