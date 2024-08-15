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''M çiçeği'' virüsü Avrupa'ya da sıçradı: İsveç ilk vakayı doğruladı! | DSÖ'den 'acil durum' BM'den ek bütçe çağrısı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü Afrika kıtasının ardından Avrupa'da da kendini gösterdi. İsveç Halk Sağlığı Kurumu, ülkedeki ilk maymun çiçeği vakasını doğruladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği virüsü nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmişti. Öte yandan BM'nin de önümüzdeki günlerde meydana gelebilecek acil durumlar için 1,45 milyon dolar ayırdığını duyurarak ek bütçe için de çağrı yaptı.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 19:53 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 21:45
’’M çiçeği’’ virüsü Avrupa’ya da sıçradı: İsveç ilk vakayı doğruladı! | DSÖ’den ’acil durum’ BM’den ek bütçe çağrısı

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Afrika'yı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) "küresel acil durum" ilan ettiği M çiçeği (MPox) virüsünün "daha bulaşıcı" bir varyantı Avrupa kıtasına da sıçradı. İsveç ilk vakayı doğruladı. Birleşmiş Milletler (BM) ise önümüzdeki günlerde daha fazla para ayırması gerekebilecek acil durumlar için 1,45 milyon dolar ayırdığı bildirerek ek bütçe çağrısında bulundu.

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İSVEÇ DOĞRULADI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Afrika kıtası dışında ilk kez bulaşıcı bir yeni mpox varyantı vakasının tespit edildiğini duyurdu.

İsveç'in Afrika bölgesi dışında ilk M çiçeği vakasını doğruladığını kaydeden Kluge, DSÖ'nün, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve birkaç Afrika ülkesinde hızla yayılmasının ardından dün M çiçeği virüsünün "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu" açıkladığını hatırlattı.

Kluge, "İsveç sağlık yetkilileri, enfekte kişinin Afrika'da mpox salgını yaşanan bir bölgeye seyahat ettiğini açıkladı." ifadesini kullandı.

Enfekte olan kişinin belirtilerine göre tedavi gördüğünü bildiren Kluge, hastanın izolasyonu ve temaslı takibi dahil halk sağlığı önlemlerinin alındığını vurguladı.

Kluge, "İsveç sağlık otoriteleri, halkın geneline yönelik tehdidin düşük olmasına rağmen dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor." değerlendirmesinde bulundu.

AFRİKA'DA BAŞLADI 450 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülen ilk salgında en az 450 kişi hayatını kaybetmiş, hastalık daha sonra Orta ve Doğu Afrika'nın bazı bölgelerine yayılmıştı.

Maymun çiçeği olarak da bilinen Mpox'un, cinsel ilişki, ten teması ve başka bir kişiyle yakın mesafede konuşma veya nefes alma gibi yakın temas yoluyla bulaştığı biliniyor. Hastalık, grip benzeri semptomlara, cilt lezyonlarına neden oluyor ve ölümcül olabiliyor; öyle ki 100 vakadan dördünde ölümle sonuçlanıyor.

BM'DEN ENDİŞE VURGUSU: EK BÜTÇE AYRILDI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Afrika'da giderek artan M çiçeği virüsünün (mpox) kıtanın dışına yayılarak "uluslararası endişe yaratan bir durum" oluşturduğunu bildirdi.

Sözcü Yardımcısı, "Dünya Sağlık Örgütü'nün dün yaptığı duyuruyu görmüşsünüzdür; bu duyuruda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Afrika'da giderek artan sayıda ülkede görülen M çiçeği virüsü artışının uluslararası endişe yaratan bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğuna karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Haq, örgütün önümüzdeki günlerde daha fazla para ayırması gerekebilecek acil durumlar için 1,45 milyon dolar ayırdığı bilgisini paylaştı.

Bununla birlikte DSÖ'nün, "gözetim, hazırlık ve müdahale faaliyetlerini desteklemek için" başlangıçta 15 milyon dolarlık acil bir finansmana gerek duyduğunu belirten Haq, virüsün yayılmasına karşı önlem almak için bağışçılara, "tüm ihtiyaçları karşılamaları" çağrısında bulunduğunu kaydetti.

DSÖ 'KÜRESEL HALK SAĞLIĞI ACİL DURUMU' İLAN ETMİŞTİ

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle dün kıta genelinde "halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu salgınları durdurmak ve hayat kurtarmak için koordineli bir uluslararası müdahalenin şart olduğu açıktır" dedi. Küresel halk sağlığı acil durumu, DSÖ'nün en yüksek alarm seviyesi olarak biliniyor ve bir hastalığı kontrol altına almak için araştırma, finansman, uluslararası halk sağlığı önlemlerini ve işbirliğini hızlandırmayı amaçlıyor.

Africa CDC, bu yıl kıtada şimdiye kadar maymun çiçeği kaynaklı 17 binden fazla vaka ve 517 ölüm rapor edildiğini aktararak, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 160'lık bir artışı temsil ettiğini söyledi. Afrika'da toplam 13 ülkede vaka bildirdi.

LİBERYA'DA DA VAKA TESPİT EDİLDİ

Batı Afrika ülkesi Liberya'da, 5 kişide M çiçeği (mpox) virüsüne rastlandı. Hastalığın, bulaşıcı ve tehlikeli olduğu kaydedilen açıklamada, halka salgına karşı daha dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, hükümetin salgına karşı gözetim ve önleyici tedbirlere olan ihtiyacını arttırdığı ifade edildi.

Afrika Birliği, Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan etmişti.

LİBYA'DAN ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

Libya Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi, M çiçeği virüsü için alınacak "acil önlemler paketini" duyurdu. Ülkede M çiçeği virüsüne henüz rastlanılmadığı ancak halk sağlığı laboratuvarları ve acil tedavi için odaların hazır bulunduğu kaydedildi.

TÜRKİYE'DE RASTLANMADI

Sağlık Bakanlığı, özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye'de rastlanmadığını ve henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacının bulunmadığını bildirmişti. Bakanlığın açıklamasında "Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye'de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

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