Afrika'yı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) "küresel acil durum" ilan ettiği M çiçeği (MPox) virüsünün "daha bulaşıcı" bir varyantı Avrupa kıtasına da sıçradı. İsveç ilk vakayı doğruladı. Birleşmiş Milletler (BM) ise önümüzdeki günlerde daha fazla para ayırması gerekebilecek acil durumlar için 1,45 milyon dolar ayırdığı bildirerek ek bütçe çağrısında bulundu.
İSVEÇ DOĞRULADI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Afrika kıtası dışında ilk kez bulaşıcı bir yeni mpox varyantı vakasının tespit edildiğini duyurdu.
İsveç'in Afrika bölgesi dışında ilk M çiçeği vakasını doğruladığını kaydeden Kluge, DSÖ'nün, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve birkaç Afrika ülkesinde hızla yayılmasının ardından dün M çiçeği virüsünün "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu" açıkladığını hatırlattı.
Kluge, "İsveç sağlık yetkilileri, enfekte kişinin Afrika'da mpox salgını yaşanan bir bölgeye seyahat ettiğini açıkladı." ifadesini kullandı.
Enfekte olan kişinin belirtilerine göre tedavi gördüğünü bildiren Kluge, hastanın izolasyonu ve temaslı takibi dahil halk sağlığı önlemlerinin alındığını vurguladı.
Kluge, "İsveç sağlık otoriteleri, halkın geneline yönelik tehdidin düşük olmasına rağmen dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor." değerlendirmesinde bulundu.
AFRİKA'DA BAŞLADI 450 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülen ilk salgında en az 450 kişi hayatını kaybetmiş, hastalık daha sonra Orta ve Doğu Afrika'nın bazı bölgelerine yayılmıştı.
Maymun çiçeği olarak da bilinen Mpox'un, cinsel ilişki, ten teması ve başka bir kişiyle yakın mesafede konuşma veya nefes alma gibi yakın temas yoluyla bulaştığı biliniyor. Hastalık, grip benzeri semptomlara, cilt lezyonlarına neden oluyor ve ölümcül olabiliyor; öyle ki 100 vakadan dördünde ölümle sonuçlanıyor.
BM'DEN ENDİŞE VURGUSU: EK BÜTÇE AYRILDI
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Afrika'da giderek artan M çiçeği virüsünün (mpox) kıtanın dışına yayılarak "uluslararası endişe yaratan bir durum" oluşturduğunu bildirdi.
Sözcü Yardımcısı, "Dünya Sağlık Örgütü'nün dün yaptığı duyuruyu görmüşsünüzdür; bu duyuruda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Afrika'da giderek artan sayıda ülkede görülen M çiçeği virüsü artışının uluslararası endişe yaratan bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğuna karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.
Haq, örgütün önümüzdeki günlerde daha fazla para ayırması gerekebilecek acil durumlar için 1,45 milyon dolar ayırdığı bilgisini paylaştı.
Bununla birlikte DSÖ'nün, "gözetim, hazırlık ve müdahale faaliyetlerini desteklemek için" başlangıçta 15 milyon dolarlık acil bir finansmana gerek duyduğunu belirten Haq, virüsün yayılmasına karşı önlem almak için bağışçılara, "tüm ihtiyaçları karşılamaları" çağrısında bulunduğunu kaydetti.