Avrupa korkuyor! 'Rusya'nın bir sonraki hedefi biziz' Çatışma kapıda

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın önümüzdeki beş yıl içinde bir ittifak ülkesine saldırabileceğini söyledi. Rutte, "Artık bir gerçeği kabul etmek zorundayız. Çatışma kapımızda. Rusya savaşı Avrupa'ya geri getirdi. Büyükbaba ve büyükannelerimizin yaşadığı kadar büyük bir savaşa hazırlıklı olmalıyız. Tehdit konusunda son derece net olmalıyız. Rusya'nın bir sonraki hedefi biziz ve tehlike altındayız" dedi.

