Askeri konvoy kameralara takıldı! İsrail'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Barak MX hava savunma sistemi sevkiyatı

Rum basını, İsrail yapımı Barak MX hava savunma sistemlerinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne teslim edildiği öne sürüldü. Konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmezken askeri konvoy kameralara takıldı. Aynı zamanda Rum basını, İsrail'den alınan Barak MX'lerin Limasol üzerinden GKRY'nin iç bölgelerine sevk edildiğini öne sürdü.

GKRY'nin Omega televizyonu ve Cyprus News internet sitesinde yer alan haberlere göre, GKRY'nin İsrail'den aldığı Barak MX hava savunma sistemi, Limasol Limanı üzerinden Ada'ya ulaştı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ İÇ BÖLGELERE SEVK EDİLDİ

Rum basını, sosyal medyada yayınlanan bir videoya da haberlerinde yer vererek, İsrail'den alınan Barak MX'lerin Limasol üzerinden GKRY'nin iç bölgelerine sevk edildiğini öne sürdü.

Videoda, uzun ve geniş bazı askeri araçların, Limasol Limanı'ndan güvenlik önlemleri altında ayrıldığı görülüyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Rum yetkililer, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Rum basını, geçen yıl yetkililere dayandırdığı bir haberde, 2025'in ortalarına doğru İsrail yapımı Barak MX sisteminin teslimatının yapılacağını ve bunun GKRY'nin hava savunma kabiliyetlerini önemli ölçüde geliştireceğini yazmıştı.

GKRY Savunma Bakanı Vassilis Palmas, Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'de değişen jeostratejik dengeler nedeniyle hava savunmasının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunu belirterek, Baf kentindeki Andreas Papandreou Hava Üssü ve Mari'deki (Tatlısu) Evangelos Florakis Deniz Üssü'ne hava savunma sistemi yerleştireceklerini ifade etmişti.

BARAK MX ÖZELLERİ NELER?

Barak MX hava savunma sistemi, üç farklı tipte füze kullanabiliyor.

Azami 150 kilometre menzile sahip sistemi, ELM-2084 MMR adlı gelişmiş bir radar yönetiyor. S bandında çalışan MMR radarı yaklaşık 500 kilometre menzilde 1.000'den fazla hedefi aynı anda hem tespit hem de takip edebiliyor.

Radar aynı zamanda 100 kilometre menzile kadar obüs, havan ve topçu roketi batarya ateşlerinin konumlarını da belirleyebiliyor.

Tüm Manşetler
