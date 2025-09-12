Arnavutluk’tan dünyada bir ilk! Edi Rama yapay zekalı bakanını atadı

Rama, yaz aylarında ülkenin bir gün dijital bir bakana ve hatta yapay zekaya sahip bir başbakana sahip olabileceğini düşündüğünü söylemişti ancak kimse bunu bu kadar hızlı beklemiyordu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama dün yaptığı açıklamada Arnavutça'da "güneş ışığı" anlamına gelen Diella adını taşıyan, pikseller ve kodlardan oluşan genç kadının tüm kamu alımlarından sorumlu olacağını duyurdu.

Diella, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

YENİ BAKAN DIELLA

Rama, perşembe günü Tiran'da düzenlenen Sosyalist Parti meclisinde hangi bakanların görevden alınacağını ve hangilerinin bir dönem daha görevde kalacağını açıklarken aynı zamanda hükümetin insan olmayan tek üyesi olan Diella'yı da tanıttı.

Parti üyelerine, "Diella, fiziksel olarak orada bulunmayan, yapay zeka tarafından sanal olarak yaratılan ilk üyedir" dedi.

İHALE KARARLARI DİELLA'YA VERİLİYOR

Rama, ihale kararlarının "bakanlıklardan alınacağını" ve "kamu alımlarının hizmetkarı" olan Diella'nın eline verileceğini belirtti. Sürecin "adım adım" ilerleyeceğini ancak Arnavutluk'un kamu ihalelerinin "yüzde 100 yolsuzluğa bulaşmayacağı ve ihale sürecinden geçen her kamu fonunun yüzde 100 okunaklı olacağı" bir ülke olacağını söyledi ve "Bu bir bilim kurgu değil, Diella'nın görevidir" dedi.