Arnavutluk’tan dünyada bir ilk! Edi Rama yapay zekalı bakanını atadı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, kamu alımlarından sorumlu olan bakanlığa yapay zeka atadı. Yapay zeka “Diella”yı tanıtan Rama, hangi bakanların görevden alınacağını ve hangilerinin bir dönem daha görevde kalacağını açıklarken parti üyelerine, "Diella, fiziksel olarak orada bulunmayan, yapay zeka tarafından sanal olarak yaratılan ilk üyedir" dedi.

Arnavutluk, yapay zekayı bakanlığa atayan ilk ülke olarak tarihe geçti.

ARNAVUTLUK'A YAPAY ZEKA BAKAN

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama dün yaptığı açıklamada Arnavutça'da "güneş ışığı" anlamına gelen Diella adını taşıyan, pikseller ve kodlardan oluşan genç kadının tüm kamu alımlarından sorumlu olacağını duyurdu.

Rama, yaz aylarında ülkenin bir gün dijital bir bakana ve hatta yapay zekaya sahip bir başbakana sahip olabileceğini düşündüğünü söylemişti ancak kimse bunu bu kadar hızlı beklemiyordu.

YENİ BAKAN DIELLA

Rama, perşembe günü Tiran'da düzenlenen Sosyalist Parti meclisinde hangi bakanların görevden alınacağını ve hangilerinin bir dönem daha görevde kalacağını açıklarken aynı zamanda hükümetin insan olmayan tek üyesi olan Diella'yı da tanıttı.

Parti üyelerine, "Diella, fiziksel olarak orada bulunmayan, yapay zeka tarafından sanal olarak yaratılan ilk üyedir" dedi.

İHALE KARARLARI DİELLA'YA VERİLİYOR

Rama, ihale kararlarının "bakanlıklardan alınacağını" ve "kamu alımlarının hizmetkarı" olan Diella'nın eline verileceğini belirtti. Sürecin "adım adım" ilerleyeceğini ancak Arnavutluk'un kamu ihalelerinin "yüzde 100 yolsuzluğa bulaşmayacağı ve ihale sürecinden geçen her kamu fonunun yüzde 100 okunaklı olacağı" bir ülke olacağını söyledi ve "Bu bir bilim kurgu değil, Diella'nın görevidir" dedi.

AVATARI DA VAR

Diella, vatandaşların neredeyse tüm devlet hizmetlerine dijital olarak erişmesini sağlayan ülkenin e-Arnavutluk platformunu yöneterek Arnavut vatandaşlarıyla tanıştırıldı. Hatta geleneksel Arnavut kıyafetleri giymiş genç bir kadın olarak görünen bir avatarı bile var.

Diella, ihaleleri değerlendirecek ve "yönetimin önyargı ve katılığından duyulan korkuyu" kırarak "dünyanın her yerinden yetenekleri buraya işe alma" hakkına sahip olacak.

Arnavutluk, özellikle kamu yönetimi ve kamu alımları alanında uzun süredir yolsuzlukla mücadele ediyor. Bu konu, Avrupa Birliği'nin yıllık hukukun üstünlüğü raporlarında defalarca vurgulanıyor.

